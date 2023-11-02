Andız pekmezi nelere iyi gelir | Andız pekmezi nedir?



Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişen andız ağacı meyveleri ezilerek yapılan pekmezin üretimi Adana'nın Aladağ ilçesinde Toros Dağları'nın güney yakasından toplanan andızın zorlu mesaisi başladı. Peki Andız Pekmezi'nin faydaları nelerdir?



ANDIZ PEKMEZİ NEDİR?

Andız pekmezi, andız ağacının özünden elde edilen doğal bir üründür. Anadolu'nun bazı bölgelerinde ve diğer bazı Orta Doğu ülkelerinde, geleneksel tıpta ve halk arasında kullanılan bir besindir. Andız ağacı, ülkemizde özellikle Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Andız pekmezi genellikle andız ağacının gövdesinin yarılmasıyla veya delinmesiyle elde edilir. Bu işlem sonucunda akan öz, toplanır ve daha sonra özel işlemlerden geçirilerek pekmez haline getirilir.

Andız pekmezi geleneksel Türk mutfağında ve halk tıbbında uzun yıllardır kullanılan bir besindir. Yöresel tatlarıyla bilinen bir ürün olmasının yanı sıra, sağlık açısından da çeşitli faydaları olduğuna inanılır. Bu nedenle, özellikle bu bölgelerde, geleneksel üretim yöntemleriyle üretilmeye devam eder. Ayrıca, son yıllarda sağlıklı ve doğal beslenmeye olan ilginin artmasıyla, andız pekmezi gibi doğal ürünlere olan talep de artmış olabilir.



ANDIZ PEKMEZİ'NİN FAYDALARI NELERDİR?



Andız pekmezi, doğal bir besin maddesi olarak bilinir ve çeşitli sağlık faydaları olduğuna inanılır. Bazı yaygın inanışlara göre, andız pekmezi aşağıdaki durumlara iyi gelir:

Sindirim sağlığına yardımcı olur: Lif içeriği sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olabilir, bu da kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir.

Demir eksikliğini önleyebilir: Andız pekmezi, demir içeriği açısından zengindir ve bu nedenle anemi gibi demir eksikliği sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini destekleyebilir: İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir ve vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruyabilir.

Enerji seviyelerini artırabilir: İçerdiği doğal şekerler ve besin maddeleri sayesinde enerji seviyelerini artırabilir ve gün boyu daha zinde hissetmenizi sağlayabilir.

Ancak, bu faydaların bilimsel kanıtları hala sınırlıdır ve andız pekmezinin tıbbi tedavi veya ilaç yerine geçeceği düşünülmemelidir. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.



Yüzde 80'i orman olan ve doğası ile herkesi kendine hayran bırakan Aladağ ilçesinde yayla sakinlerinin şifalı andız pekmezi mesaisi başladı. Andız ağaçlarına tırmanarak bin bir emekle andız kozalaklarının toplandığı ve bir hafta süren meşakkatli andız pekmezi mesaisinde kazanlar kaynamaya başladı. Kilosu 150 TL’den satılan ve köy sakinlerinin ek geliri olan andız pekmezi Torosların zirvesinden büyük emekle pekmeze dönüştürülerek kışın insanlara şifa oluyor.



Meydan Yaylası, Mavriyan bölgesinde bulunan ardıç, sedir, köknar ve ladin ormanlarının içinde doğa ile iç içe yaşayan Tuğ ailesi doğadan gelen şifa deposu olarak bilinen andız pekmezi için yoğun mesaiye başladı.

Her ağaçtan tek tek toplanan ve 18 ayda olgunlaşan andız kozalakları önce ormandan günlerce toplanıyor ardından tek tek kırılarak 3 gün suda bekletiliyor. Bir hafta süren pekmez mesaisinde andız kozalakları süzülerek kazanda 18 saat süren pekmez yolculuğu başlıyor.



Bağışıklık sistemini güçlendirmesi, c vitamini barındırması, astım ve bronşite iyi gelmesi nedeniyle yoğun talep gören andız pekmezini geleneksel yöntemler ile hazırladıklarını aktaran Hasan Tuğ, "Burada ardıç ağaçlarının kozalaklarını topluyoruz. Kasım ayı ile birlikte hasat başlıyor. 30 metre yüksekten döküyoruz. Kırılıp suda günlerce bekliyor. Ardından kazanlarda kaynatıyoruz. Bu iğne yaprakları ağaçların faydaları çok fazla. Pandemi döneminde tanınır oldu. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik desteği ile tanıtıldı ve ekonomiye kazandırıldı. Köyde herkes kendine çıkarıyor. Festivallerde yer alıyor. Kilosu 150 TL’den satılıyor. Ata, dededen gelen bir gelenek. Parası için yapmıyoruz aslında atadan gelen bir alışkanlık olduğu için yapıyoruz. Her ağaçtaki kozalak 18 ayda olgunlaşıyor. Zorlu ama şifa dolu bir pekmez" dedi.