Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

ANKAmall'un çekilişinde ev ve araba sahipleri belli oldu

ANKAmall’un ziyaretçilerini ev ve araba sahibi yaptığı yılbaşı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti; şanslı isimler belirlendi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 10:24
ANKAmall'un çekilişinde ev ve araba sahipleri belli oldu

ANKAmall'un çekilişinde ev ve araba sahipleri belli oldu

ANKAmall’un ziyaretçilerini ev ve araba sahibi yaptığı yılbaşı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti; şanslı isimler belirlendi.

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall’un, otomobil yanında bu yıl bir de 3+1 daire hediye ettiği yılbaşı kampanyasında heyecanlı bekleyiş sona erdi; noter huzurunda gerçekleşen çekilişle talihliler belli oldu.

22 Şubat Cumartesi günü ziyaretçilerin de yoğun katılımı ile gerçekleşen, 25. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu Ankara’nın önemli lokasyonlarından olan, gözde yaşam alanı Oyak Göksupark’ta ev sahibi olacak asil ve yedek isimler ile Mercedes Benz CLA 180 D AMG’nin sahibi olacak asil ve yedek isimler açıklandı. Kazanan asil ve yedek talihliler şu şekilde:

Asil Talihliler:

Oyak Göksupark 3+1 daire talihlisi Murat Arslan (203991)

Mercedes-Benz CLA 180 D AMG 2019 talihlisi Hakan Salihoğlu (261746)

Yedek Talihliler:

Oyak Göksupark 3+1 daire: Tülay Göçer (267318), Lokman Aslan (257478)

Mercedes-Benz CLA 180 D AMG 2019 Model otomobil: Osman Torun (314187), Gizem Kahyaoğlu Kılıç (354661)

Son Güncelleme: 24.02.2020 10:36
Anahtar Kelimeler:
ANKAmall
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendi kendine yeten şehirler yaratabilir miyiz?
Kendi kendine yeten şehirler yaratabilir miyiz?
Tombik balığını palamut diye satıyorlar
Tombik balığını palamut diye satıyorlar
Samsung, Galaxy S20 serisi ürünleri ve Galaxy Z Flip için sipariş dönemi
Samsung, Galaxy S20 serisi ürünleri ve Galaxy Z Flip için sipariş dönemi
Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.
Porland, İstanbul Culinary Cup’ın porselen ana sponsoru oldu.
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi
MediaMarkt depoları boşaltıyor, yüzde 50 indirim vaadi
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Bosch Termoteknik, Yetkili Servisleri ile Antalya’da buluştu
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
İstanbul'da yaşamak zor |Hanehalkı temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor
İstanbul'da yaşamak zor |Hanehalkı temel ihtiyaçlarını güçlükle karşılıyor
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı
2019 Ytong Mimari Fikir yarışması sonuçlandı
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 
90 bin ihracatçı tek tuşla dünyaya açıldı 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim