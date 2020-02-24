ANKAmall'un çekilişinde ev ve araba sahipleri belli oldu

ANKAmall’un ziyaretçilerini ev ve araba sahibi yaptığı yılbaşı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti; şanslı isimler belirlendi.

ECE Türkiye tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall’un, otomobil yanında bu yıl bir de 3+1 daire hediye ettiği yılbaşı kampanyasında heyecanlı bekleyiş sona erdi; noter huzurunda gerçekleşen çekilişle talihliler belli oldu.

22 Şubat Cumartesi günü ziyaretçilerin de yoğun katılımı ile gerçekleşen, 25. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu Ankara’nın önemli lokasyonlarından olan, gözde yaşam alanı Oyak Göksupark’ta ev sahibi olacak asil ve yedek isimler ile Mercedes Benz CLA 180 D AMG’nin sahibi olacak asil ve yedek isimler açıklandı. Kazanan asil ve yedek talihliler şu şekilde:

Asil Talihliler:

Oyak Göksupark 3+1 daire talihlisi Murat Arslan (203991)

Mercedes-Benz CLA 180 D AMG 2019 talihlisi Hakan Salihoğlu (261746)

Yedek Talihliler:

Oyak Göksupark 3+1 daire: Tülay Göçer (267318), Lokman Aslan (257478)

Mercedes-Benz CLA 180 D AMG 2019 Model otomobil: Osman Torun (314187), Gizem Kahyaoğlu Kılıç (354661)