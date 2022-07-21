

Ankara halkının 801 milyon doları çöpe gitmiş



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara yapılan ve 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın kapılarını açtı. Yavaş, burada yaptığı bilgilendirme konuşmasında, "Burada şimdi ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, 2013 yılında Ankapark’ın inşaatını tüm mantıklı karşıt gerekçelere rağmen bir şekilde başlamıştı. Danıştay’ın 2014 yılında parkın da içinde bulunduğu ana imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki inşaata devam edildi.

İdare mahkemeleri, açılan davalarda imar planlarına ilişkin yürütmeyi birçok kez durdurma kararları verirken, Büyükşehir Belediyesi, küçük değişiklikler yaparak yeni imar planlarıyla inşaatı sürdürdü. 2018 yılında yapılan ihalede parkın işletmesini GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu 26 yıllığına aldı. Ankapark, daha sonra 2019 yılında ziyarete açıldı. Ancak işletmeci şirketin borçlarından dolayı 2019 yılının Eylül ayında parkta haciz işlemi yapıldı.

Aralık ayında da parkın elektriği kesildi. Park, beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamaması nedeniyle 2020 yılının Şubat ayında kapandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında geçtiğimiz haftalarda karar çıktı. Mahkeme, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine karar verdi.

"NE OLACAĞINA HEP BERABER KARAR VERECEĞİZ..."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kararın ardından Ankapark'ın kapısını kamuoyuna açarak bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün sizleri belediyemizin yaptığı güzel bir hizmetin açılışı için toplamak isterdim ancak malesef seçimden önce çok konuşulan 801 milyon dolar gibi bir bedelle yapılan Ankapark için toplandık.

Burası Mustafa Kemal Atatürk'tün Türk milletine bağışladığı, Ankaralılara emanet ettiği bir arazi. Buraya böyle bir proje yapıldı ve bu kadar para harcandı.

Burada şimdi ne yapabiliriz bunu Ankara halkına soracağız. Yarından itibaren bunu kamuoyuna açacağız... Ama içimden geçeni söyleyeyim; Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bir yere kapısında bilet parası ödeyerek girilmesini içim almıyor. Tamamen ücretsiz bir hale getirerek, buraya bütün Ankaralının Atatürkün emaneti olduğunu bilerek kullanması için çalışmalarımız devam edecek.

Belki bir kısım aletler tamir edilir, bazıları sökülür. Bunları bize gelecek görüşler üzerinden değerlendireceğiz. Asla ve asla buradaki hiçbir kuruşun boşa gitmemesi için çalışacağız. Toplam kararı vatandaş verecek, sökün atın derseler söker atarım! Anket yapacağız, para onların çünkü, para benim değil karar verme yetkim yok.

Buraya harcanan para 801 milyon dolar. Kompleksten midir nedir her şeyin en büyüğünü yapma sevdası var. Buraya yapan arkadaş, "Hayır 454 milyon dolar, bu da çok değil diyor" Fatih Sultan Mehmet köprüsü 125 milyon dolara yapıldı. Buraya 6.4 Fatih Sultan Mehmet köprüsü kadar harcandı"



