Antalya'da emlak yatırımında dikkat çeken 10 bölge

Pandemi sürecinde Türkiye’de salgının az etkilediği yerlerden olması, İkliminin ve doğal güzelliklerinin etkisiyle Antalya Gayrimenkul’de 2020 yılının en çok prim yapan şehirlerinden birisi oldu. Gerek yerli gerekse yabancı alıcıların etkisiyle Antalya Şehir merkezinde denize yakın olan bölgeler ilgi görmeye devam ediyor.

Antalya'da son dönemde en çok göze çarpan bölgeler;

Şirinyalı-Fener Bölgesi

Şehrin en hareketli, en çok rağbet gören ve fiyatların en yüksek olduğu bölge konumunda. Satılık gayrimenkul sayısı diğer bölgelere oranla daha az olduğu için fiyatlarda daha fazla artış gösteriyor. Merkezi konumlu denize yakın ve sosyal hayatın en yoğun olduğu bölge her zaman cazibesini koruyor.

Lara-Güzeloba

Denize yakın olmasına rağmen şehir merkezine biraz daha uzak konumda olduğu için fiyatlar biraz daha makul ancak ilgi her zaman devam ediyor. Daha çok emekliler ve başka şehirlerden Antalya’ya yerleşen yerli alıcılar ilgi gösteriyor. Kira amortisman süresi ortalama 200 ay civarında. Konutlar merkezi bölgelere göre daha yeni durumda.

Konyaaltı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajının arkasında yer alan bölgeler büyük bir şehirde aynı zamanda bir tatil beldesi havasında olduğu için çok rağbet görüyor. Fiyatlar sürekli artışta. Kira geliri açısından da çok cazip bir bölge. Konum olarak merkeze yakın, ulaşım imkanı çok iyi durumda.

Kırcami

Hurma

Şehrin merkezinde ve en son imara açılan bölgesi, henüz inşaatlar başlamamış olsada her an hareket başlayabilir. Düz ve geniş bir alan yeni planda oldukça fazla yeşil alan mevcut. Arsalar çok prim yaptı dahada yapacak. Konum olarak konut talebin fazla olduğu arzın yetersiz olduğu bir bölge arsa yatırımı için çok güzel fırsatlar sunuyor. Kısa vadede kazanç getirebilir.

Özellikle yabancı alıcıların ilgi gösterdiği bölgede fiyatlar sürekli artış eğiliminde talep çok fazla. Kira amortisman süresi 200 ay civarında.

Meydankavağı

Merkezi konumda olması ulaşım imkanlarının fazla olması ve bölgedeki konutların yeni ve sitede olması gibi sebeplerle özellikle orta gelir seviseyindeki yerli alıcılar tarafından ilgi görüyor. Kira bedelleri oldukça yüksek ve talep çok fazla.

Kundu-Kemerağzı

Oteller bölgesi olarak anılan alanda yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi çok yüksek. Konut, Arsa ve ticari gayrimenkullerin hepside ilgi görüyor ve gelecek vaad ediyor. Konum olarak Lara plajları ile Havalalnı arasında yer alıyor. Sürekli gelişiyor. Kemerağzı bölgesindeki arsaların imar probleminin de çözülmüş olması bölgenin cazibesini arttırdı.

Yeşilbayır-Yeniköy-Duacı-Nebiler

Pandemi sürecinin etkisiyle insanların müstakil evde oturma talepleri arttı. Bu sebeple müstakil ve bahçeli ev/villa bölgesi olan bu bölgeye ilgi arttı. Bu bölgedeki konut ve arsa talebi şu anda en yüksek düzeylerde. Kira amortisman süresi 220-250 ay civarında.

Kepez Sütçüler

Fiyatların diğer bölgelere göre daha cazip olması, yeni yerleşim alanı olması ve arzın çok olması sebepleriyle hareketli bir dönem geçiren bölge daha çok alt ve orta gelir grubundaki yerli alıcılara hitab ediyor. Yatırım içinde uygun bir bölge fiyatlar artış eğiliminde.

Kızıltoprak-Kızılarık Bölgesi

Merkezi konumda olmasına rağmen daha yeni ve makul fiyatlı evlerin olması nedeniyle orta gelir grubu tarafından yüksek ilgi görüyor ve yatırım için uygun fırsatlar sunuyor. Kira amortisman süresi 180 aya kadar düşebiliyor.

Merkezi konumda olmasına rağmen daha yeni ve makul fiyatlı evlerin olması nedeniyle orta gelir grubu tarafından yüksek ilgi görüyor ve yatırım için uygun fırsatlar sunuyor. Kira amortisman süresi 180 aya kadar düşebiliyor.