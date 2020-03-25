Apaydın, Motorine hatırı sayılır bir indirim yapılmalı
ANKARA- Korona virüsünün olumsuz etkilerini azaltmak için motorinde indirim yapılması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Halen iş yapmakta olan nakliyeci ve taşımacı esnafımız ile çiftçilerimiz, hatrı sayılır bir motorin indirimi yapılarak virüsün olumsuz etkilerinden kurtarılmalı” dedi.
-“MOTORİNDE İNDİRİM NAKLİYECİ ESNAFIMIZIN EN ÖNEMLİ BEKLENTİSİ”
-“BU YIL BENZİNE 2,51 KR MOTORİNE 1,68 KR İNDİRİM YAPILDI”
Özellikle nakliyeci esnafını rahatlatacak olan motorin indirimine ihtiyaç duyulduğunu belirten Apaydın, “Bu yıl son indirime kadar benzine toplam 2 lira 52 kuruş indirim yapılırken, motorine ise toplam 1 lira 68 kuruş indirim yapıldı. Yani motorin ile benzin arasındaki fark açılıyor. Zaten maliyetlerinin artması nedeniyle iş yapamaz hale gelen nakliyeci, taşımacı esnafımız ile çiftçilerimizin artık bir de dezenfekte gibi ek maliyet oluşturacak kalemler ortaya çıktı. Dolayısıyla korona virüsünün olumsuz etkilerinden bu kesimi koruyabilmek için hatrı sayılır bir motorin indirimine ihtiyaç var. Motorin indirimi yalnızca bu kesimi değil tüm şoför esnafımızı da sevindirecektir” diye konuştu.