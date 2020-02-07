Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Ar-Ge projesi desteği almak isteyenler, başvurular 2 Mart'ta son!

KOBİ’lerin rekabet güçleri ve ihracat kapasitelerini artırmayı hedefleyen destek programlarına başvurular tüm hızıyla sürüyor

07 Şubat 2020 Cuma 01:20
Ar-Ge projesi desteği almak isteyenler, başvurular 2 Mart'ta son!

Ar-Ge projesi desteği almak isteyenler, başvurular 2 Mart'ta son!


KOBİ'ler için büyük önem taşıyan Ar-Ge desteği sürdürülebilir projelere hayat veriyor. 

Türkiye’nin en başarılı Ar-Ge teşvik danışmanlık şirketlerinin başında gelen Etkin Proje, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına katılmaya davet ediyor.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla yürütülen destek programları ön kayıtları ise 10 Şubat’a kadar devam edecek.

Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuna sahip işletmeleriyle Ar-Ge’ye gün geçtikçe daha fazla yöneldiğini dile getiren Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim Gedikoğlu, "Günümüz şartlarında sürdürülebilir büyümenin temelinin katma değerli üretimden geçtiği ülkemizde anlaşılmaya başlandı. KOBİ'lerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini ve projelerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. En önemli sorun ise çalışmalar için gerekli finansal kaynakların bulunması. TEYDEB gibi kamu kurumları sayesinde bu finansal yatırımların yüzde 75 kadarını KOBİ’ler geri alabiliyor. Böylece bu alanda çok daha cesur adımlar atabiliyorlar" dedi.

Ar-Ge kültürünün oturması için çalışılıyor

Bu çağrılar kapsamında, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ile Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Ayrıca KOBİ ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

- Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

- Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

- Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

- Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanıyor.


Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacak.

TEYDEB tarafından sağlanan teşvikler hakkında daha fazla bilgi almak ve proje desteği için www.etkinproje.com/ar-ge-proje-tesvikleri-tubitak-teydeb/ adresini kullanabilirsiniz.


DİĞER KAYNAKLAR;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2020-yili-1-cagrilari

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1501-cagri_duyurusu_16.12.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1507-cagri_duyurusu_16.12.pdf

Etkin Proje hakkında

2007 yılında İstanbul’da kurulan Etkin Proje, Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir.

Kuruluş amacı, Türk firmalarının ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, firmaların teknokent/serbest bölge gibi alanlara taşınması ve ülkemizin global rekabetçiliğine katkı sağlanabilmesidir.

Bugüne kadar Etkin Proje tarafından hazırlanan projeler ile yurtiçi hibe ve kredi desteklerine yapılan başvurularda başarı oranı %95’in üzerinde gerçekleşmiştir. 100 milyon doların üzerinde proje büyüklüğüne sahip olan Etkin Proje, bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliği ile hayat geçirilen 200’den fazla projeye de imza atmıştır.

Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Barmen Robot, HORECA Turizm Fuarı'na damgasını vurdu 
Barmen Robot, HORECA Turizm Fuarı'na damgasını vurdu 
TSK'nın yeni zırhlı aracı PARS, PETLAS lastiklerle donatıldı
TSK'nın yeni zırhlı aracı PARS, PETLAS lastiklerle donatıldı
Türkiye, Akıncı TİHA ile dünyaya meydan okudu
Türkiye, Akıncı TİHA ile dünyaya meydan okudu
Türkiye'nin ilk otonom aracı test sürüşlerine başladı
Türkiye'nin ilk otonom aracı test sürüşlerine başladı
Milli Yazılımla Bilişimde Dünyada Bir Numara Olabiliriz
Milli Yazılımla Bilişimde Dünyada Bir Numara Olabiliriz
Türkiye'nin kurtuluşu AR-GE ile olacak
Türkiye'nin kurtuluşu AR-GE ile olacak
Otokar IOS ve Android Uygulaması Yayında!
Otokar IOS ve Android Uygulaması Yayında!
Anahtar Kelimeler:
ArGe ProjesiArGe Projesi Desteği AlmakArgeKOBİEtkin ProjeTÜBİTAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneş enerjisinde son teknolojiler 'Solar İstanbul'da görücüye çıkıyor
Güneş enerjisinde son teknolojiler 'Solar İstanbul'da görücüye çıkıyor
TÜGEM Bursa Üyeleri Portföy Paylaşımında Buluştu
TÜGEM Bursa Üyeleri Portföy Paylaşımında Buluştu
D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor
D-Marin CNR Avrasya Boat Show'da deniz tutkunlarıyla buluşuyor
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı
Ticaret savaşları mobilyacıların önünü açtı | Mobilyacıların hedefi ABD pazarı
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
FESPA Eurasia, 2020’de rekor tazeleyecek
Gıda sektöründe dev işbirliği | CNR, TÜGİDER ve PAKDER güçlerini birleştirdi
Gıda sektöründe dev işbirliği | CNR, TÜGİDER ve PAKDER güçlerini birleştirdi
Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti
Zorlu Enerji Rüzgar santrallerini devretti
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı açıldı
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim