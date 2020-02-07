Ar-Ge projesi desteği almak isteyenler, başvurular 2 Mart'ta son!



KOBİ'ler için büyük önem taşıyan Ar-Ge desteği sürdürülebilir projelere hayat veriyor.

Türkiye’nin en başarılı Ar-Ge teşvik danışmanlık şirketlerinin başında gelen Etkin Proje, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına katılmaya davet ediyor.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla yürütülen destek programları ön kayıtları ise 10 Şubat’a kadar devam edecek.

Türkiye'nin genç nüfusu ve girişimci ruhuna sahip işletmeleriyle Ar-Ge’ye gün geçtikçe daha fazla yöneldiğini dile getiren Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim Gedikoğlu, "Günümüz şartlarında sürdürülebilir büyümenin temelinin katma değerli üretimden geçtiği ülkemizde anlaşılmaya başlandı. KOBİ'lerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerini ve projelerini geliştirdiğini gözlemliyoruz. En önemli sorun ise çalışmalar için gerekli finansal kaynakların bulunması. TEYDEB gibi kamu kurumları sayesinde bu finansal yatırımların yüzde 75 kadarını KOBİ’ler geri alabiliyor. Böylece bu alanda çok daha cesur adımlar atabiliyorlar" dedi.

Ar-Ge kültürünün oturması için çalışılıyor

Bu çağrılar kapsamında, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ile Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor. Ayrıca KOBİ ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

- Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

- Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

- Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

- Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanıyor.



Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların (varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri, alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular) ve proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacak.

TEYDEB tarafından sağlanan teşvikler hakkında daha fazla bilgi almak ve proje desteği için www.etkinproje.com/ar-ge-proje-tesvikleri-tubitak-teydeb/ adresini kullanabilirsiniz.



DİĞER KAYNAKLAR;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1501-sanayi-ar-ge-destek-programi-ve-1507-kobi-ar-ge-baslangic-destek-programi-2020-yili-1-cagrilari

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1501-cagri_duyurusu_16.12.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1507-cagri_duyurusu_16.12.pdf

Etkin Proje hakkında

2007 yılında İstanbul’da kurulan Etkin Proje, Ar-Ge projelerinin yönetimi ve finansmanı konularında uçtan uca kaliteli hizmet prensibi ile faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir.

Kuruluş amacı, Türk firmalarının ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları, üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması, firmaların teknokent/serbest bölge gibi alanlara taşınması ve ülkemizin global rekabetçiliğine katkı sağlanabilmesidir.

Bugüne kadar Etkin Proje tarafından hazırlanan projeler ile yurtiçi hibe ve kredi desteklerine yapılan başvurularda başarı oranı %95’in üzerinde gerçekleşmiştir. 100 milyon doların üzerinde proje büyüklüğüne sahip olan Etkin Proje, bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliği ile hayat geçirilen 200’den fazla projeye de imza atmıştır.