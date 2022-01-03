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Araç sahipleri dikkat, yeni tarifelere zam geldi

Yılın son üç haftasında yaşanan zam dalgası, yeni yılın ilk günlerinde de devam ediyor. Yeni zam dalgasından nasibini araç sahipleri de alıyor,

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:44
Araç sahipleri dikkat, yeni tarifelere zam geldi

Araç sahipleri dikkat, yeni tarifelere zam geldi


1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan yeni tarifeyle 372 TL olan muayene ücreti 507 TL'ye çıktı.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yeniden düzenlendi. Ücretlerde Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

ÜCRETLER BELLİ OLDU

Araç grubuna göre 2022’de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri TL bazında şöyle:

- Muayene ücretleri otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya,

- Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya,

- Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.
 

Anahtar Kelimeler:
Muayene ücreti
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