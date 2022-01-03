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Aralık ayı enflasyonu | TUİK rakamları vatandaşı vurdu

TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. 

03 Ocak 2022 Pazartesi 11:27
Aralık ayı enflasyonu | TUİK rakamları vatandaşı vurdu

Aralık ayı enflasyonu | TUİK rakamları vatandaşı vurdu 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31'den, yüzde 36,08'e yükseldi. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.

TÜİK, 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklandı. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti. 

Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi. 

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu. 

AYLIK TÜFE'YE GÖRE, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,13 ile eğitim, yüzde 3,55 ile sağlık ve yüzde 3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,49 ile ulaştırma, yüzde 16,54 ile ev eşyası, yüzde 15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. 

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. 

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, yüzde 13,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre, yüzde 34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,55 artış gerçekleşti. 

BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE GELDİ

Piyasa beklentileri enflasyonun yıllık yüzde 30,6 olarak açıklanacağı yönündeydi.

Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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