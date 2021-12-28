Aralık Ayı'nın son beklentileri | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten



Foreks Haber’in gerçekleştirdiği ankete göre Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık medyan tahmini %8.10 artış olacağı yönünde gerçekleşti. 17 banka/kurum ekonomistinin beklentilerinin derlediği ankette 2021 yılının %29.20 enflasyon ile tamamlanması bekleniyor. Kasım ayında TÜFE aylık %3.51 artmış, yıllıkta %21.31’e yükselmişti. Yıllık enflasyonda 8 puanlık artış beklentisi, Kasım ve Aralık aylarında yaşanan kur artışının ve benzin fiyatlarının enflasyona yansımasını içeriyor. Kur artışının ne kadar enflasyonu yansıyacağı yüksek bir belirsizlik aralığı yaratıyor, TÜFE’de aylık artış beklentileri %5.50 ile %14.60 arasında geniş bir aralıkta oluşuyor. TCMB’nin takip ettiği TÜFE C Endeksi'ne ilişkin tahmin ise aylık %7.50, yıllık bazda %25.20 artış yönünde oluştu.

2022 yıl sonu TÜFE medyan tahmini %21.70 olurken, maksimum ve minimum beklentiler ise %25.20 ve %19.81 olarak gerçekleşti. Hazine, kur korumalı TL mevduat için faiz oranının TCMB politika faizinin 300 puan üzeri aşılamayacağını açıklamıştı. Mevduatta negatif reel faiz beklentisi TL mevduatlardan kur korumalı TL mevduata geçişin yüksek olmasını sağlayacaktır.

. Kur 18.40 zirvesinden dünkü kapanışa göre %60 düşüş gerçekleştirdi. Kurun hızlı geri çekilmesine rağmen tepki gelmemesinin nedeni yerli bireyselin dolar yerine kur korumalı mevduatı tercih etmesi oldu. TL mevduat, dolar yerine kur korumalı TL mevduata yöneldi. Hükümet dolara yönelecek likiditenin önünü yeni mevduat ile kesmiş oldu. Mevduatta yüksek ilgi sonrasında kur yeniden yükselebilecektir. 10.20-11.20 aralığında dip bulunmasını bekliyoruz.

BIST100 Noel baba tepkisine razı. Yurt dışı borsalar Cuma günü Noel tatili sonrasında kaldığı yerden rekorlarına ve yükselişlerine devam ediyorlar. Yurt dışı borsalar Noel baba rallisi yaşarken, BIST100 yabancı satış baskısı altında tepki vermeye çalışıyor. 1892 desteği üzerinde güçlenme sonrasında 1990-2000 dirençlerine doğru tepkinin devamını bekliyoruz. 1892 desteğinin kırılması, kısa vadeli toparlanma sürecinin sonu olur.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Aralık vadeli kontratları için bu hafta vade sonudur. Dün tüm günün özeti, 2070 desteğinin korunması oldu. Saatlik grafiklerde kırmızı ve mavi ortalamalar 2070’de destek olmayı sürdürdü, kırmızı mavi ortalamayı keserse tepki hareketi teknik olarak onaylanacak, 2187’ye doğru kısa vadeli yükseliş sürebilecektir. Saatlik göstergelerde MACD ve RSI göstergeleri alım bölgesindedir. Destek seviyelerimiz 2070 ve 2000, direnç seviyelerimiz 2187 ve 2203’dür.

Aralık vadeli Dolar/TL. Aralık vadeli kontratları için bu hafta vade sonudur. 10.78-11.64 aralığında dengelenme gerçekleşiyor, 11.64 üzerine çıkılması durumunda 13.00’e kadar tepki gerçekleşmesini bekliyoruz.