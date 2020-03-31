Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biyovent birliği mucizeyi gerçekleştirdi | Yerli solunum cihazı hazır

Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biyovent birliği mucizeyi gerçekleştirdi



Hemen belirtelim Türkiye'ye değer katan markalar yukarıda alfabetik sıraya göre dizildi. Türk milleti, koronavirül ile mücadele ederken elini taşın altına koyanlara minnettarız. Bu milletin evlatlarına nefes veren her isim tarihe geçecek. Biyovent tarafından tasarlanan ve 100 kişilik mühendis ekibi tarafından gece gündüz sürdürülen çalışma ile seri üretime hazır hale getirilen ilk yerli solunum cihazının prototipi Arçelik tesislerine ulaştı.



Türkiye tarihin en zorlu salgınlarından biriyle karşı karşıya. Toplumun her kesiminden kurumlar, STK'lar, şirketler, şahıslar üzerine düşen sorumluluğun bilincinde. Hiç bir ayrım farketmeksizin güç birliğine geden Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biyovend, zor günlerde bu ülke insanının neler yapabileceğinin en güzel örneğini ortaya koydu.

Bütün dünya koronavirüs ile mücadelede solunum cihazı tedarik etmeye çalışırken, Biyovent'in uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli solunum cihazı Baykar Mühendisleri ve Arçelik teknisyenlerinin seri üretim kapasitesi, gözbebeğimiz ASELSAn mühendislerinin yazılım desteği ile seri üretime hazır hale geldi.

İLK CİHAZ TESTLERİ GEÇTİ



Türkiye'nin ilk yerli solunum cihazı müjdesini Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı



Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..."

Daha sonra Arçelik Garage'den haber sosyal medyadan kısa sürede yayıldı. Bios Biyovent ekibi solunum cihazının seri üretim öncesi çalışan ilk protitipin burada da üretildiği müjdesini verdi. Ekipte görev alan 100'e yakın mühendisten oluşan takımın sevinç görüntüleri sosyal medyada gece boyunca yorum yağmuruna tutuldu.

Üzerinde 'Türk Malı Made in Turkey' yazılı cihaz, yakında Arçelik tesislerinde Biosys markasıyla en az 20 bin adeti tüm hastanelerimize ücretsiz olarak dağıtılacak. Gurur veren güç birliğinin diğer sektörlere nasıl yansıyacağı henüz bilinmiyor.