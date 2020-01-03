Arıcılıktan Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Beykoz Tarım Çalıştayı Başlıyor

İstanbul’un organik ve doğal tarım merkezlerinden Beykoz’da arıcılıktan tıbbi ve aromatik bitkilere sebze ve meyvecilikten hayvancılığa ilçenin tarım potansiyelinin tüm yönleriyle ele alınacağı “Beykoz Tarım Çalıştayı” (3-4 Ocak 2020) başlıyor.





Beykoz adıyla markalaşan ürünlerin yeniden şehrin ekonomisine kazandırılması için tarım ve hayvancılıkta geçmişten bugüne gelinen durumun masaya yatırılacağı çalıştayda çeşitli üniversitelerden bilim adamları, araştırmacılar, girişimciler ve çiftçiler bir araya gelecek.

İlçedeki aktif çiftçilere yönelik proje bazlı ürünlerin satış ve pazarlama yöntemlerinin sunulacağı buluşmada son yılların gözde alternatif tıp yöntemlerinden fitoterapide kullanılan tıbbı ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği de konuşulacak.

Beykoz Belediyesi ise 2020-2024 yılı stratejik plan hedefleri doğrultusunda ilçede tarımın artması için çiftçilere vereceği destek ve teşviklerle köy merkezlerinde kurulması planlanan organik pazarlar hakkındaki hazırlık çalışmalarını paylaşacak.

Polonezköy Park Hotel’de 3 Ocak 2020 Cuma günü başlayacak çalıştayın ilk gününde “Arı Yetiştiriciliği ve Bal Üretimi” oturumu yapılacak.

Başkan Murat Aydın: “Tarım İlçenin Lokomotifi Olacak”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: “Osmanlı’dan bugüne asude havası, bereketli toprakları, leziz sularıyla ilçeye değer katan marka ürünler çıkaran ilçemizde tarımı ekonomik ve yerel kalkınmanın en önemli lokomotifi olarak görüyor, ilçemizin potansiyelini bilimsel bir temelle ortaya koymak üzere çalıştayımızı başlatıyoruz. Bilim adamlarımızın kıymetli araştırma, tespit ve fikirleriyle zenginleşecek buluşmanın Beykoz halkının ekonomik refah seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyor, tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

PROGRAM

TARİH: 3 Ocak 2020 Cuma

YER: Polonezköy Park Hotel

SAAT: 15:00-15:45 (Açılış)

1.OTURUM: 16:00-17:30

MODERATÖR : DR. HALİM AYDIN ( MÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

KONUŞMACI: DR. HÜSEYİN ÜNAL (VETERİNER HEKİM)

KONUSU: ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BAL ÜRETİMİ

KONUŞMACI: UMUT CEBECİ (Orman Mühendisi)

KONUSU: BEYKOZ ORMANLARINDAKİ BİTKİ VARLIĞI, ARI VE BAL ÜRETİMİNE ETKİSİ

2. GÜN

04/01/2020 CUMARTESİ

2. OTURUM 10:00 / 11:50

MODERATÖR: FERHAN GEYLAN (TARIM GİRİŞİMCİSİ)

KONUŞMACI: DR. AHMET TORUN ( SERBEST GİRİŞİMCİ)

KONUSU: TOPRAKSIZ TARIMDA ÜRETİM VE PAZARLAMA

KONUŞMACI: PROF.DR. HALİL GÜNEŞ ( İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ)

KONUSU: KIRSAL HAYVANCILIK VE KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİ

3. OTURUM 12:00 / 13:30

MODERATÖR: SELAHATTİN YILMAZ ( ZİRAAT MÜHENDİSİ)

KONUŞMACI: DR. HALİM AYDIN ( MÜSİAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

KONUSU: MEYVE VE SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ VE BİTKİ BESLEME

KONUŞMACI: ARİF SIRCI ( Ziraat Mühendisi)

KONUSU: AÇIK ALANDA SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

13:30-14:30 YEMEK MOLASI

4. OTURUM 14:30 / 16:00

MODERATÖR : DR. AHMET TORUN ( SERBEST GİRİŞİMCİ)

KONUŞMACI: SELAHATTİN YILMAZ ( Ziraat Mühendisi)

KONUSU: BEYKOZ’DAKİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN TARİHİ VE BUGÜNÜ

KONUŞMACI: RANA BABAÇ ÇELEBİ ( AROMA TERAPİST)

KONUSU:TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN KULLANIMI VE ETKİLERİ

5. OTURUM 16:10 / 18:00

MODERATÖR: RANA BABAÇ ÇELEBİ ( AROMA TERAPİST)

KONUŞMACI: FERHAN GEYLAN ( GİRİŞİMCİ)

KONUSU: SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK

KONUŞMACI: SEMİ HAKİM ( GİRİŞİMCİ)

KONUSU: PROJE BAZLI ÜRÜNLERİN SATIŞ VE PAZARLAMASI

İLETİŞİM:

Büşra Aydın

İletişim Asistanı

Tel: 0216 538 8519

GSM: 0537 765 50 42