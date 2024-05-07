Arıkan Group 2024 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

ARIKAN GROUP 2024 YILI İLK ÇEYREKTE %40 BÜYÜDÜ

5 binin üzerinde bayi ağı ile ithalat ve ihracatta 60 ülkeye uluslararası standartlarda hizmet sunan Arıkan Group, başarıyla kapattığı 2023 yılı sonrası, hızlı büyümesini yeni yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Toplam cironun %75’ini oluşturan saat ve %25’ini oluşturan gözlük satışlarıyla ilk çeyrekte reel büyüme oranı %40 olarak sonuçlandı. Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan “Yıl sonunda %25’lik bir büyüme elde etmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Saat sektöründeki bilgi, tecrübe ve başarısını gözlük sektörüyle pekiştiren Arıkan Group, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Perakende kanalındaki güçlü markası Konyalı Saat ile 40+ mağazada gerçek saat ve gözlük markalarını tüketicileriyle buluşturan Arıkan Group’un ilk çeyrek reel büyümesi %40 olarak sonuçlanırken, bütçe gerçekleşmeleri %92’nin üzerinde seyretti. Büyüme oranına en çok etki eden ürün grubu olan saat tarafı cironun %75’ini oluştururken, şirketin başarı grafiğini belirgin bir şekilde artırdı. Gözlük tarafı ise cironun geri kalan %25'ini oluşturarak, Arıkan Group'un çeşitlendirilmiş ürün yelpazesinde önemli bir rol oynadı.

“Yıl Sonunda yüzde 25’lik Büyüme Elde Etmeyi Hedefliyoruz”

Kuruldukları günden bugüne müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerle daha da güçlenmeyi hedeflediklerini belirten Arıkan Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Arıkan, “Her zevke ve kesime hitap eden geniş ürün yelpazesi ve fiyat aralığıyla, pazara sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmetleri, sektördeki gücümüzü pekiştirmeye devam etmenin itici kuvveti olarak değerlendiriyoruz. İlk çeyrek sonuçları bize stratejik hedeflerimize ulaşma yolunda doğru noktada olduğumuzu gösterdiği için gururluyuz ve umut verici bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Buradan yola çıkarak yıl sonunda %25’lik bir büyüme elde etmeyi hedefliyoruz.

Özellikle saat tarafındaki büyümede, sektörel gücümüzü global bir vizyonla buluşturmamızın çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Arıkan Group olarak bugün geldiğimiz noktada, Türk tasarımı saatleri tüm dünyaya satan bir şirket olarak konumlandık. Ülkemizde olduğu kadar, yurt dışında da önemli bir iş hacmimiz var. Önümüzdeki dönemde global vizyonumunuz büyüme stratejimizi ve dinamiklerimize daha büyük katkılar sağlayacağını öngörüyoruz.

İlk çeyrek sonuçlarımıza, operasyonel verimliliğimizi artırmak için yaptığımız yatırımların da önemli katkısı oldu. Ancak daha da önemlisi, bu sonuçlar bize ileriye yönelik büyük bir motivasyon ve güven verdi. Şirket olarak, müşterilerimize ve paydaşlarımıza sağladığımız değeri artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Değişen tüketici taleplerine uyum sağlama, operasyonel verimliliği artırma ve inovasyonu teşvik etme konusundaki çabalarımızı sürdüreceğiz.” açıklamalarında bulundu.