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Arkadaşlık siteleri için şikayet yağdı

İnsanların iletişim kurmak için son dönemde sıklıkla başvurduğu online arkadaşlık siteleriyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, uygulamalarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi. Verilere göre kullanıcılar en çok telefon numaraları ve fotoğrafları izinsiz şekilde kullanılarak açılan sahte hesaplardan şikayetçi… 

28 Ekim 2021 Perşembe 21:49
Arkadaşlık siteleri için şikayet yağdı

Arkadaşlık siteleri için şikayet yağdı

Modern çağ, insanları yalnızlaştırırken aynı zamanda bir araya getirmeye de devam ediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte online arkadaşlık siteleri bireylerin yalnızlaşmasının önüne geçiyor. Artık dünyadaki milyonlarca kişi eş bulmak ya da flört etmek için online arkadaşlık sitelerine başvuruyor, bu platformlar üzerinden iletişim kuruyor, hatta evleniyor… Kullanıcıların güvenliklerini sağlamak için platformlar her geçen gün önlemlerini artırsa da bireyler uygulamaları kullanırken sorunlarla karşılaşabiliyor. Çözüm platformu Şikayetvar, online arkadaşlık uygulamalarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları bir araya getirdi.   

Partner siteleri en çok mayıs ayında arandı

Verilere göre 2020 yılında partner siteleriyle ilgili karar vermek ve araştırma yapmak için Şikayetvar’da toplam 650 bin ziyaret gerçekleşti. 2021’in ilk 9 ayındaysa ziyaret sayısı 344 bin 950’ye ulaştı. 47 bin 533 ziyaret sayısıyla en çok ziyaretin gerçekleştiği ay eylül oldu. 

Pandemi partner sitelerine ilgiyi artırdı

Şikayetvar verilerine göre online arkadaşlık siteleri kategorisinde 2019 yılının ilk 9 ayında 511 olan şikayet sayısı 2020’nin aynı döneminde pandeminin etkisiyle yüzde 240 artarak 1729’a ulaştı. 2021 verileri incelendiğinde ilgili dönemde bu artışın devam ettiği gözlemleniyor. Yılın ilk 9 ayında şikayetler yüzde 18 artarak Şikayetvar üzerinden 1895 şikayet yazıldı. 

Arkadaşlık siteleriyle ilgili en çok nelerden şikayet ediliyor?

Başkasının telefon numaraları ve fotoğraflarıyla sahte profillerin oluşturulması
Fake hesapların açılması
Sisteme girişte yaşanan teknik sorunlar
Gold/Platin/Premium üyeliklerinde hesaptan fazla para çekilmesi 
Hesapların sebepsiz yere yasaklanması/ban’lanması
Para iadesinin yapılmaması/geç yapılması
Abonelik başlangıcında ya da iptalinde yaşanan sorunlar
Eşleşildiği halde karşı tarafa mesaj gönderememe
Beğeni sayılarının gerçeği yansıtmaması 
 Konuyla Şikayetvar’a gelen bazı şikayetler şöyle sıralandı: 

Fotoğrafım kullanılarak hesap açılmış

“Fotoğrafım kullanılarak sahte hesap açılmış ve Instagram hesabıma link verilmiş. Escort hesabı olarak açılan hesabın hemen kapatılmasını istiyorum. Benim fotoğrafım kullanılarak diğer kullanıcılara uygunsuz mesajlar atılmış olabilir.”

10 km uzakta dedikleri kişi Çin’de çıkıyor

“Yalan dolan, samimiyetsiz bir uygulama… 10 km uzaklıkta diyor, kişi ya Çin'de ya da Singapur'da çıkıyor. Mail atıp şikayet edeceğiniz bir alan yok. Her yer otomatik cevap. Para iadesi isteyecektim ama ne mümkün.”

Üye olduktan sonra gram kişi yazmadı

“Her şey yalan. Üye olduktan sonra gram kişi yazmadı. Sahte hesap hepsi. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Aradı birisi, aboneliğiniz aktif olacak 24 saat sonra diye ama ne yazan var, ne arayan, ne de resim atan… Üye olmadan öyle miydi?”

“Ufak bir yanlışlık üzerine attığım fotoğraf (ki ben bile atmadım) sonucu ban yedim. İnsanlar neler neler atıyorlar, gene de ban yemiyorlar. Hem mesaj hem de hikaye olarak daha önce de çok kez başıma geldi. Ban’ı kaldırmak için bile para istiyorsunuz.”

Kendinden büyüklere bile yazıyorsun, dönen yok

“Bu sitedeki insanlar genelde fake. Kendinden büyüklere bile yazıyorsun, dönen yok. Arada tanıdığın denk geliyor. “Merhaba” diyorsun, “Bol şanslar” diye cevap geliyor. Bu site eskiden aktifmiş ama şimdi sazan avı…”

Dürüstlük yemini ediyorum, yanlışım olmadı. Hesabımı açın

“Durduk yere kızlar tarafından tacize uğradım ve engellendim. Lütfen hesabım geri açılsın. Size dürüstlük yemini ediyorum. 10 yıldır uygulamanın kullanıcısıyım. Hiçbir argo kelime konuşmam. Yanlışım da olmadı. Hesabımı açın.”

Hesabımı yıllar önce silmeme rağmen Google aramalarında çıkıyor

“Bundan 8 yıl önce, 16 yaşındayken kayıt olduğum uygulamayı sileli yıllar oldu. Ancak adımı ve soyadımı Google’da aratınca çıkıyor. Acilen silinmesini talep ediyorum. Lütfen talebimi işleme alın.”

Anahtar Kelimeler:
Arkadaşlık Siteleri
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