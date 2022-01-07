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Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından Ocak 2022’de belirlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni elektrik tarifesine göre elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımda yüzde 50, ikinci kademede ise yüzde 125 zamlanmış oldu.

07 Ocak 2022 Cuma 10:21
Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da

Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da

Artan fatura maliyetleri ile ülkemizde yenilenebilir enerjinin önemi her geçen gün daha çok ön plana çıkıyor. 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının %30’a yükselmesi ve Türkiye’nin güneşte kurulu gücünün 10.000 MW olması öngörülüyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde dünyanın en yüksek güneş enerjisi yoğunluklarından birine sahip ülkemizin güneş enerji endüstrisindeki potansiyeli şaşırtıcıdır. Bu potansiyeli performansa çevirme yolunda 14.Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında üretim merkezi olması yolunda büyük adımlar atmasına destek olmak için tüm gücüyle çalışıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere birçok resmi ve medya kuruluşunun desteklediği fuar, 7 - 9 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Solarex İstanbul, dünyadaki son teknolojilerin ve Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu tek ticari bir platform.

150 yerli ve yabancı katılımcı 500’e yakın dünya markasının yer alacağı, 15.000’nin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan fuar, sempozyumlar ve firma konferanslarının yanı sıra ziyaretçilerin katılacağı farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Özelikle üretim, yatırım ve finansman alanında seminerlerin düzenlendiği fuarda sektörün önde gelen uzmanları sektöre ışık tutuyor.

Solarex İstanbul Ortadoğu ve MENA ülkelerinden alım heyetlerini ağırlayacak

Solarex İstanbul’a özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, Mısır, Makedonya, Tunus, Sırbistan, Fas gibi ülkelerin yanında Kuzey Afrika ülkelerinden başta olmak üzere toplam 20 ülkeden üst düzey heyetler fuarı ziyaret edecek. Solarex İstanbul süresince gelecek olan alım heyetleriyle milyonlarca dolarlık iş hacmine ulaşılması bekleniyor.

Artan fatura maliyetlerinize akılcı çözümler için sizde Solarex İstanbul Fuarı’nı ziyaret edin

Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini vurgulayan Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirecek. 7 – 9 Nisan 2022 tarihlerinde İFM-İstanbul Fuar Merkezi’nde sektöre kapılarını açacak fuar, tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Solarex
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