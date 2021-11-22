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Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski

Avusturya, günlük vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü belirterek bugünden itibaren 20 gün süresince herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını bildirdi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:10
Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski

Artan vaka sayıları, yeniden kapanma riski

20 günlük sürenin sonunda sokağa çıkma kısıtlaması aşısızlar ve hastalığı geçirmemişlere yönelik devam edecek, 1 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde aşı zorunluluğu devreye girecek. Avrupa’da 4. dalga hızlı bir şekilde yayılıyor, Almanya’da günlük vaka sayısı 65.371 ile rekor kırdı. Sebep aşılanma oranlarının istenen düzeye varmamasından kaynaklanıyor. Bir çok ülkede aşılı kişiler kapalı alandan faydalanabiliyordu ama bu tedbirler de yeterli olmadı. Almanya Sağlık Bakanı, tam kapanma dahil her şeyin olası olduğunu açıkladı. Avusturya ve Almanya, sırasıyla %65 ve %68 aşılanma oranlarına sahip olmasına karşın vaka sayılarının hızla artması tedirginlik yaratıyor. Cuma günü Avusturya borsası %3.1 düşüş yaşayarak, son bir yıl içerisinde en sert kaybını gerçekleştirdi. Ayrıca, kapanma endişeleri dünyada ulaştırma, konaklama ve eğlence sektörünü olumsuz etkileyerek borsalarda satışlara neden oldu. Yurtdışı borsalar yeni haftaya covid ve enflasyon endişeleri ile başlayacak. Şükran günü nedeniyle piyasalarda katılımın düşük olacağı haftada ABD’de tüm veriler Çarşamba gününe sıkışmış durumda, FED tutanakları ve Pce Core endeksi haftanın en önemli ekonomik verileri olacaktır.

Dolar/TL’de rekorlar devam edebilir. Avrupa’da kapanma endişelerinin artması, Türkiye’nin ihracatı ve turizm gelirlerine bağlı endişeleri artırabilir. Ayrıca, ABD’de Çarşamba günü açıklanacak Pce Core endeksinin bu hafta kuru etkileyebileceğini düşünüyoruz. 10.95 desteğinin kırılması volatiliteyi azaltabilir ama ana trendi değiştirmez. 10.95-11.55 bandında volatil bir seyir bekliyoruz.

BIST100’de ivme azalsa da yön yukarı. Cuma günü covid endişeleri ile havayolları şirketlerine gelen satışlar ve bankacılık endeksinde düşüşe rağmen BIST100 hafif artı bir kapanış gerçekleştirdi. BIST100 dışı hisseler %2.12 artış gösterdi. Endeksin gerisinde kalan hisselere alımların gelmesini olumlu değerlendiriyoruz. 1736 ve 1720 gün içi destek, 1742 ve 1760 gün içi direnç noktalarıdır.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Kırmızı ortalamanın üzerinde, yükselen kanalın içerisinde fiyatlama devam ediyor. Destekler 1897’den yükseliyor, desteklerin güçlü tepki üretmesine karşın şimdiye kadar 1950 geçilemedi. 1897-1950 bandı arasında sıkışmanın devamını bekliyoruz. 1897 desteği kırılırsa 1849 diğer desteğimiz olacaktır.

Aralık vadeli Dolar/TL.  Seans içi ortalamalardan gelen alımlar ile  11.50’de bulunan Fibonacci direnci hedefleniyor. Geçen hafta geçilemeyen 11.50 hedefi direnç olarak izlenecek, gün içi ortalamalar ise 11.23’den yükseliyor.

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