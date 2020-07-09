Asansör güvenliği için renk etiketlerine dikkat

Asansör Güvenliği İçin Renk Etiketlerine Dikkat

Yapay zeka destekli, hızlı ve güvenli asansörler üreten teknoloji devi Mitsubishi Electric’in asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinde Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO, yönetmelik gereği uzmanlar tarafından senede bir kez yapılan kontrol denetimlerinde asansörlere konulan renkli etiketlerin anlamına ve önemine dikkat çekiyor. Asansör yönetmeliği gereği asansör kabini içinde görünür bir yere konulması gereken ve renklerine göre anlamları olan bu etiketler, ilgili asansörün kullanım için uygun olup olmadığını ifade ediyor. Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı renk kodları olan bu etiketler ile kullanılan asansörün can ve mal güvenliği açısından durumu ortaya konmuş oluyor. Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı AG MELCO’nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, asansör güvenliğinin önemine dikkat çekerek etiket renklerinin anlamlarına ilişkin önemli bilgiler aktardı ve kırmızı etiketli asansörlerin kesinlikle kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Asansör yönetmeliği çerçevesinde uzman denetimleri sonrası farklı renk etiketleri alan asansörlerin bu etiketler sayesinde güvenli ve kullanıma uygun olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. “Evden uzaya” kadar çok sayıda sektörde ileri teknoloji çözümleriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, yapay zeka teknolojisiyle donatılan ve deprem, yangın gibi tehlikeli anlarda kullanıcıların tahliyesini sağlayabilen güvenlikli asansörleriyle asansör sektörüne de öncülük ediyor. Mitsubishi Electric Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri’nin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı olan AG MELCO’nun Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Avni Bezmez, özellikle yüksek katlı binalarda kullanımı artan asansörlerin güvenliğiyle ilgili şu bilgileri aktardı; “Asansör etiketleri, yönetmelik gereği mevcut asansörlerin modernizasyonunun yaptırılmasını sağlamak amacıyla uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan senelik periyodik kontrol denetimlerinde kullanım uygunluğunun tespitiyle asansörlere konuluyor. Asansör kabini içerisinde görünür bir yere konulan bu etiketlerde her rengin farklı anlamları bulunuyor.”

“Kırmızı etiketli asansörlere kesinlikle binmeyin!”

Etiket renklerinin anlamları ile ilgili bilgiler veren; “Kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından güvenli olduğunu belirten yeşil etiket, asansörün can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımadığını ifade ediyor. Hafif riskli olarak değerlendirilen mavi etikette ise güvenlik açısından değil ama konfor açısından eksiklikler söz konusu oluyor. Bu nedenle mavi etiketli asansörlerin kullanımı açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. İlgili asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirten sarı etiket içinse gerçekleştirilen denetim sonrası belirlenen aksaklıkların iki ay içerisinde giderilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Asansörün kullanımı açısından yüksek riskli olduğunu ifade eden kırmızı etiket söz konusu olduğundaysa acilen aksiyon alınması şart. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa asansörün can ve mal güvenliği açısından kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların bir ay içerisinde giderilmesini zorunlu kılan bu etiket için aksiyon alınmaması halinde ilgili asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılıyor” dedi.

Sorumluluk bina yönetiminde

Asansördeki sarı ya da kırmızı etiketle ilgili gerekli aksaklıkların giderilmesinin bina yönetiminin sorumluluğunda olduğunu sözlerine ekleyen Bezmez, asansörlerin yıllık kontrolünün bağımsız A tipi periyodik muayene firmaları tarafından yapıldığını ve kontroller esnasında ilgili asansör bakım firmasının da hazır bulunması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıla yaklaşan tecrübeye sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Mitsubishi Electric, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2019 yılı uluslararası patent başvurularına göre dünyada ikinci ve Japon şirketleri arasında birinci oldu. Şirket 31 Mart 2020’de sona eren mali yılda 4,462.5 milyar yen* (40.9 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi.