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Asansör güvenliği RoyalCert koronasavar ekiplerine emanet!

Türkiye’nin lider asansör muayene ve denetleme kuruluşu RoyalCert Korona Virüsü salgını dolayısıyla tehlike arz eden asansörlere yönelik dezenfektasyon çalışması başlatıyor.

23 Mart 2020 Pazartesi 14:52
Asansör güvenliği RoyalCert koronasavar ekiplerine emanet!

Asansör güvenliği RoyalCert koronasavar ekiplerine emanet!

RoyalCert; başta İstanbul olmak üzere Bursa, Antalya, Kayseri ve Trabzongibi birçok ilde denetleyeceği asansörleri hem mühendislerinin hem de vatandaşların can güvenliği için dezenfekte edecek. “Panik Yok Önlem Var” sloganıyla bu projeye hayat veren şirket Koronasavar olarak adlandırdığı dezenfektasyon ekipleriyle birlikte denetleyecekleri asansörleri önce Korona Virüs’e karşı dezenfekte edecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü dolayısıyla evden çalışma oranları artsa da asansör kullanımları devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için her gün dışarı çıkan pek çok insanın bir şekilde temas ettiği asansörler virüsün yayılması noktasında kritik alanlardan biri olarak öne çıkıyor ve dezenfekte edilmesi büyük bir önem taşıyor.

Türkiye’nin lider asansör denetim ve muayene kuruluşu RoyalCert ise bu kapsamda önemli bir projeye imza atıyor. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak için bu kritik dönemde de asansör muayenesi yapmaya devam eden RoyalCert İstanbul başta olmak üzere Bursa, Antalya, Kayseri ve Trabzon gibi birçok ilde denetleyeceği asansörleri Korona Virüse karşı dezenfekte ediyor. Bu projeyle RoyalCert vatandaşlardan da olumlu tepkiler alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AsansörRoyalcert
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