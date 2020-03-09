Aşçıoğlu Dubai'de ev sahibi yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme markalarından Dubai merkezli Deyaar iş birliği ile Dubai’de hayata geçirilen Midtown projesinde teslimler tüm hızıyla devam ediyor. 1967 yılından bugüne kadar, her dönemin en prestijli yapılarını şehre kazandırarak birbirinden başarılı projelere imza atan, sektörün öncü markalarından Aşçıoğlu, Selenium markalı projeleri ile İstanbul’un mimarisine yeni bir soluk kazandırırken markasını Dubai pazarında da güçlü bir şekilde duyurdu.

Aşçıoğlu çatısı altında çağdaş ve lüks mimari algısıyla oluşan Selenium markası, çizgisiyle dünya dinamiklerini yakalıyor. Selenium projeleri, kaliteyi ve güncel teknolojiyi barındırırken, kendi lokasyonunun kültürel geleneklerini de kucaklıyor.Dubai merkezli Deyaar iş birliği ile hayata geçirilen Midtown projesinden 53 yıllık deneyimi ile Aşçıoğlu güvencesiyle gayrimenkul sahibi olanlar evlerini tüm hızıyla teslim almaya devam ediyor.

Lüks yaşam stilinin adresi, Doğu’nun en modern şehri Dubai’de özel bir proje…

EXPO 2020 fuar alanına, Şeyh Maktum Havalimanı’na çok yakın konumda ve dünyaca ünlü golf tesisi Jumeirah Golf Estates’e komşu konumda hayat bulan Midtown by Deyaar projesi; yaklaşık 150.000 m² arazide 40.000 m²’lik özel peyzaj alanı ve seçkin sosyal imkanlarıyla 3.000 adet lüks rezidans daireden oluşuyor. U+A Architects tarafından tasarlanan ve tüm etaplar tamamlandığında yaklaşık 15.000 m² alana yayılan Midtown perakende alanları ise moda, aksesuar, mobilya mağazaları, kitabevi, süpermarket, eczane ve çok sayıda yeme & içme gibi farklı fonksiyonlar yer alacak.

Tüm dünyadaki gayrimenkul sektörünün ilgi odağı Dubai’de hayat bulan projenin teslim sürecini değerlendiren Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu şunları dile getirdi: ‘’ Aşçıoğlu ve Selenium markalarımıza duyulan güven ile satışlarını gerçekleştirdiğimiz Midtown Selenium by Deyaar projesinde teslim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Projede 1. ve 2. etapları satışları tamamlandı. Türkiye’deki Selenium projelerimizden gayrimenkul sahibi olan müşterilerimizin, Dubai projesine de gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda 3. ve 4. etapların satışlarına da başlamayı hedefliyoruz.

Dubai gibi lüks yaşam stilinin adresi olan ve tüm dünyadaki farklı kültürlerdeki insanların bir arada bulunduğu modern bir şehirde daire sahibi olan müşterilerimizin mutluluğunu paylaşıyoruz. Deyaar ile Dubai’de gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin Dubai ve İstanbul’da da farklı iş modelleri ile devam etmesi için gerekli çalışmaları da aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyoruz.’’