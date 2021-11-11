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Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?

Dolar 10 lira sınırına dayandı, uzmanlar son 11 ayda yükselen dolar ile birlikte Türkiye'de asgari ücret 100 dolar azaldı

11 Kasım 2021 Perşembe 11:53
Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?

Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?

Dar gelirlinin, işsiz ve emeklinin hali ise perişan. Dolardaki artış emekçilerin ücretlerini “sıfırlıyor.” Ekonomi yönetimi asgari ücrete zam yapmaya hazırlanırken net asgari ücret yıl başında 2 bin 825 TL oldu. 1 Ocak'ta 1 doların karşılığı 7.43 TL'ydi. Asgari ücret 380 dolara denk geliyordu. Bu yıl içinde net asgari ücretin miktarı değişmedi, 1 Ocak 2022'ye kadar da değişmeyecek.


1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri aşağıdaki gibidir.

Almanya: 1614 Euro

Belçika: 1626 Euro

Bulgaristan : 332 Euro

Çekya: 579 Euro

Estonya: 584 Euro

Fransa: 1555 Euro

Hırvatistan: 563 Euro

Hollanda: 1626 Euro

İrlanda: 1724 Euro

İspanya: 1108 Euro

Letonya: 500 Euro

Litvanya: 642 Euro

Lüksemburg: 2202 Euro

Macaristan:  442 Euro

Malta: 785 Euro

Polonya: 614 Euro

Portekiz: 776 Euro

Romanya: 458 Euro

Slovakya: 623 Euro

Slovenya: 1024 Euro

Yunanistan: 758 Euro

Türkiye: 248 Euro (11 Kasım 2021 kur rakamıyla hesaplanmıştır)
 

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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