Asgari ücret 100 dolar eridi | AB ülkelerinde ne kadar?
Dar gelirlinin, işsiz ve emeklinin hali ise perişan. Dolardaki artış emekçilerin ücretlerini “sıfırlıyor.” Ekonomi yönetimi asgari ücrete zam yapmaya hazırlanırken net asgari ücret yıl başında 2 bin 825 TL oldu. 1 Ocak'ta 1 doların karşılığı 7.43 TL'ydi. Asgari ücret 380 dolara denk geliyordu. Bu yıl içinde net asgari ücretin miktarı değişmedi, 1 Ocak 2022'ye kadar da değişmeyecek.
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Eurostat verilerine göre Avrupa Kıtası'ndaki bazı ülkelerin Euro cinsinden asgari ücretleri aşağıdaki gibidir.
Almanya: 1614 Euro
Belçika: 1626 Euro
Bulgaristan : 332 Euro
Çekya: 579 Euro
Estonya: 584 Euro
Fransa: 1555 Euro
Hırvatistan: 563 Euro
Hollanda: 1626 Euro
İrlanda: 1724 Euro
Letonya: 500 Euro
Litvanya: 642 Euro
Lüksemburg: 2202 Euro
Macaristan: 442 Euro
Malta: 785 Euro
Polonya: 614 Euro
Portekiz: 776 Euro
Romanya: 458 Euro
Slovakya: 623 Euro
Slovenya: 1024 Euro
Yunanistan: 758 Euro
Türkiye: 248 Euro (11 Kasım 2021 kur rakamıyla hesaplanmıştır)