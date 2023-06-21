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Asgari ücret çalışanı sefalete mahkum etti

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret sonunda açıklandı. Yeni asgari ücret, emeğiyle geçinenleri fakirlikte buluşturdu.

21 Haziran 2023 Çarşamba 07:50
Asgari ücret çalışanı sefalete mahkum etti

Asgari ücret çalışanı sefalete mahkum etti


Dar gelirli, işçi ve emeklinin maaşları günden güne erirken, hükümetin yeni açıkladığı asgari ücret milyornlarca insanı sefalette adeta eşitledi. 8 milyon işçinin merakla beklediği yeni asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu. İktidarın seçim öncesi verdiği 500 dolar sınırının gerçekleşmediği artışla özel sektördeki asgari ücretli işçiler ile kamu işçilerinin ücretleri arasında büyük makas oluştu. Ekonomistler, açlık sınırını bin TL geçen asgari ücretin enflasyon durmazsa kısa sürede yeniden tartışılacağını belirtiliyor.

Ara zam için görüşmelerin 13 Haziran’da başladığı asgari ücret görüşmelerde üçüncü toplantı yapıldı. Toplantı öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay önceki gün akşam AKP Genel Merkezi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, ardından TİSK ve bakanlıkla görüştü. Bu görüşmelerin ardından dün sabah saat 11.00’de yapılan komisyon toplantısının ardından da yeni asgari ücret açıklandı. 

ACI HABERİ BAKAN AÇIKLADI

Daha önceki açıklamaların tersine bu kez yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değil bakan Vedat Işıkhan açıkladı. Karar, işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındı. Bu yılın ilk 6 ayında 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği de sadece 100 lira artırılarak 500 liraya çıkarıldı. Atalay, 500 dolar sınırı sorularına “Şu anda 486 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Bugünün şartlarında yapılması gereken buydu, bunu yaptık” dedi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise “Bugün bütün imkânlarımızı sonuna kadar zorlayarak hem çalışanlarımızı ve emekçilerimizi hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bu rakama teşkilatımız olarak ‘evet’ demenin memnuniyeti içindeyim” diye konuştu.

MAKAS İYİCE AÇILDI

Kamudaki en düşük işçi ücreti çerçeve sözleşme ile brüt 22 bin lira seviyesine yaklaşmıştı. Ocaktan itibaren brüt 22 bin lira almaya başlayan kamu işçisine yılın ikinci yarısında yüzde 15 zam daha yapılacak. Bu işçilerin ücretleri brüt 25 bin seviyesine çıkacak. Oysa özel sektördeki yaklaşık 8 milyon asgari ücretlinin brüt ücreti ise 13 bin 414 TL’de kalacak. 

ZAM YAĞMURU BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Hakan Kara ücretlerin enflasyon karşısında hızla erimesine dikkat çekti. Asgari ücreti açlık sınırı ile karşılaştıran Kara, “Net asgari ücret şimdilik açlık sınırını hafif de olsa geçti. Ne yazık ki yine bir zam yağmuru başlayacak ve muhtemelen birkaç ay sonra bu artış da enflasyon karşısında eriyecek. Halkı enflasyon karşısında ezdirmemenin yolu enflasyonun kendisini ezmektir” değerlendirmesinde bulundu.

AKP YOKSULLUKTA EŞİTLİYOR

DİSK tarafından yapılan açıklamada kamu işçisi ile özel sektör işçisi arasındaki ücret farkının açıldığı belirtilerek “Kamu işçilerinin mevcut en düşük brüt ücreti 21 bin 750 TL’dir. Açıklanan brüt asgari ücret arasında 11 bin 598 TL’lik makas olacak. Bir kez daha söylemek isteriz ki devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret eşitlik ilkesine aykırıdır” denildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücrete yapılan artışın diğer ücretlere yansımadığını belirtti. Ülkenin giderek asgari ücretliler toplumuna dönüştüğünü vurgulayan Çerkezoğlu, “20 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin politikaları ücretlerin baskılanmasına yönelik oldu. Bütün ücretler yoksullukta eşitleniyor. Asgari ücrete kısmi artış yapılsa da özel sektörde diğer ücretlere bu oranda artış yansımıyor. Çünkü sendikalaşmanın önünde engeller bulunuyor. Grev yasakları getiriliyor” dedi.

‘EMEKLİLER İÇİN UTANÇ VERİCİ’

Tüm Emekliler Sendikası Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise emekli aylıklarının asgari ücretin altında kaldığına işaret ederek “7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı asgari ücretin sadece yüzde 65 ‘i kadar. Bu utanç verici bir durumdur. Dolayısıyla insana yakışır bir artışın emekli maaşlarına da yansımasını beklemek hakkımız. 1 Temmuz’da geçerli olmak üzere en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması zorunlu. Aynı oranda artış farklı maaş alan emeklilere yansıtılmalı” dedi. Ergen, emekli aylıklarına artış yapılması için eylem hazırlıklarında olduklarının altını çizerek “5 Temmuz’da emekliler olarak taleplerimizi ülke sathında basın açıklamaları ile kamuoyuyla buluşturacağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretEmekli Maaşı
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