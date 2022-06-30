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Asgari ücret ne kadar olacak? 6.5 milyon çalışanı ilgilendiriyor

Çalışma hayatında en az 6.5 milyon kişinin merakla beklediği zamlı asgari ücretin ne kadar olacağına karar verecek olan komisyon masasında üç ayrı ihtimal bulunuyor

30 Haziran 2022 Perşembe 11:08
Asgari ücret ne kadar olacak? 6.5 milyon çalışanı ilgilendiriyor

Asgari ücret ne kadar olacak? Masada neler konuşuluyor

Çalışma Bakanlığı’nda toplanan komisyon, yeni ücretin 1 Temmuz’a yetişmesine ve yeni rakamın da vergiden muaf olmasına karar verdi. Rakamı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. İşte pazarlık masasındaki ek zam oranları...


Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zam için ilk toplantısını yaptı. Yeni asgari ücretteki artışın 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olması konusunda mutabakata varıldı. Rakam konusunda ise son sözü AKP'liCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söyleyeceği, yeni asgari ücreti de yine kendisinin açıklayacağı belirtildi.

'KÜÇÜK DE OLSA OTOMATİK ZAM'

Sözcü Gazetesi'nden Erdoğan Süzer'in haberine göre, yeni asgari ücret konusunda işçi tarafı enflasyon kaybının telafisini yani yüzde 40 civarında zammın uygulanmasını bekliyor. İşveren tarafı ise zam oranıyla birlikte bütün işletmeleri kapsayacak şekilde SGK priminde ek indirim bekliyor. Asgari ücretin artması, diğer ücretlerin asgari ücret kadarki kısmının vergiden muaf olması nedeniyle küçük de olsa otomatik zam getirecek. Ayrıca özel sektörde asgari ücretin üzerindeki diğer tüm maaşlara yönelik olarak yeni ücret ayarlamaları kaçınılmaz hale gelecek.

PAZARLIK MASASINDA NE VAR?

Asgari ücret zam görüşmeleri 6.5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

İşçiler asgari ücrete yüksek enflasyon nedeniyle ara zam olarak en az yüzde 40 artış istiyor.

İşveren yüzde 30 zam ve SGK primi destekli asgari ücret öneriyor.

 Asgari ücret yüzde 25 zam olursa: 5.316 TL, yüzde 30 zam olursa: 5.529 TL, yüzde 40 zam olursa: 5.954 TL olacak.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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