Asgari ücrete zam gelecek mi? Seçim öncesi son hamle

Seçim 2023 öncesi AKP iktidarı oy alabileceği tüm kesimleri ikna etme çabası harcıyor. En düşük emekli maaşı ile bayram ikramiyelerine yapılan zammın ardından 9 yıl prim ödemesine rağmen 7 bin 500 TL maaş alan emekli vatandaşlar kendilerine de zam yapılması için sosyal medyada düzenlenen kampanyalara destek veriyor. Bu arada asgari ücrete de zam yapılması için kamuoyunda beklenti yüksek.

Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Çakır imzasıyla yayınlanan habere göre Anketlerde istediği sonucu alamayan AKP, en düşük emekli aylığını 7 bin 500, emeklilere ise bayram ikramiyesini 2 bin lira yaptı. Seçim öncesi gelen art arda düzenlemelere 'asgari ücret'in de eklenmesi bekleniyor.

Anketlerde istediği sonucu alamayan AKP bütçede iki ayda oluşan 202.8 milyar liralık açık ve depremin 104 milyar dolarlık maliyetine karşın ek kaynak gerektiren düzenlemeleri yaşama geçiriyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılıyor. Yıllardır artış taleplerine kulak tıkayan iktidar emeklilere bayram ikramiyesini tam da seçim öncesinde 2 bin lira yapıyor.

Öte yandan milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret konusunda iktidardan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkent kulislerinde asgari ücrete seçim öncesinde zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in dün açıkladığı söylenen “Bir zam beklemiyorum” haberlerinin bizzat bakanlık tarafından yalanlanması artış beklentisini artırdı. Asgari ücret yıl başında net 8 bin 506 liraya çıkarıldı. Şubat itibarıyla Türkİş’in araştırmasında açlık sınırı 9 bin 426 liraya ulaşmış durumda. Aynı araştırmada bekâr bir çalışanın “yaşama maliyeti” ise aylık 12 bin 265.88 TL olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yılın asgari ücretini açıklarken yaptığı, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” sözüne sık sık atıf yapılıyor. Temmuzda yapılması beklenen artışın erkene alınabileceği konuşuluyor

SEÇİM EKONOMİSİ TAM GAZ

EK kaynak gerektiren düzenlemeler kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha önce karşı çıktığı EYT düzenlemesi yaşama geçirildi. 5 milyona yakın çalışanı etkileyen EYT kapsamında bu yıl 2.5 milyona yakın kişi emekli olacak. Yine yıllardır gündemde olan kamudaki sözleşmeli personele kadro düzenlemesi geçen günlerde yaşama geçirildi. 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya alınıyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yıllardır bir türlü yaşama geçirilmeyen geçici işçiler düzenlemesi de Meclis’teki torba yasa içinde yer alıyor. Kamudaki yaklaşık 60 bin geçici personel, sürekli işçi kadrosundaki boşalma ve kıdem sırasına göre kadroya alınacak. Bu arada birçok bakanlık ardı ardına kamuya yeni personel alımlarını açıklıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem bölgesinde asgari ücretin artırılması için çalışma yapıyor. Bu kapsamda işveren sigorta priminin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Bu çalışmamızı son aşamaya getirdik” demişti. Bu yolla asgari ücretin deprem bölgesinde 10 bin liranın üzerine çıkarılması hedefleniyor. Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan kamu sözleşmesinin de yine seçim öncesinde imzalanması bekleniyor.

