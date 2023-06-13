Askeri Kışla'da TOKİ konutları için ağaçlar kesiliyor



İstanbul’da artan konut fiyatlarını düşürmenin yolunu arayan AKP hükümetlerinin, kentin en büyük yeşil alanlarına yöneldi. Kamuoyunun tepkilerinee rağmen TOKİ’ye verilen Maltepe Askeri Kışlası arazisinde adeta ağaç katliamı yaşanıyor. TOKİ’nin inşa edeceği binlerce konut için ağaçlar kesiliyor.

Birgün'de yer alan habere göre, TOKİ, yapılaşmaya açılan Kenan Evren Kışlası’na farklı etaplar halinde binlerce konut inşa etmek için proje hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut projeleri için peş peşe “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil” kararı verildiğini duyurmuştu.

'ASKERİ ALAN STATÜSÜNDEN ÇIKARILACAK'

Proje dosyasında askeri alana ilişkin "" bilgilerine yer verildi.

Proje için askeri arazini seçilmesinin nedeni ise "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından seçilen yer, mevcut konumu, ulaşım açısından son derece elverişli bir yere sahip olması ve proje alanı etrafında benzer yapılaşmaların da yer alması sebepleri ile en uygun alan olarak belirlenmiştir. Proje yeri için başka herhangi bir alternatif alan seçimi söz konusu değildir" şeklinde açıklandı.

Maltepe Kışlası arazisinin bir kısmı da daha önce Marmara Üniversitesi’ne tahsis edilerek yapılaşmaya açılmıştı. Üniversitenin İstanbul içindeki dağınık durumda olan kampüslerinin bir arazide toplanması karar verilmişti.

TOKİ, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi arasında 2016'da imzalanan protokol ile Marmara Üniversitesi’nin Kenan Evren Kışlası'nın arazisine taşınmasına karar verildi.