Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi | 400 milyar dolarlık buluşma

Savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericileri ile askeri personel ve akademisyenleri buluşturacak olan DLSS’e yaklaşık bin 200 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

06 Aralık 2021 Pazartesi 09:19
Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi | 400 milyar dolarlık buluşma

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi | 400 milyar dolarlık buluşma

Türkiye’nin yerli ve milli gücü savunma sanayisi, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde buluşuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl ilk kez hayata geçirilen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (DLSS), 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da Hilton Garden Inn Gimat Hotel’de gerçekleşecek.

Savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericileri ile askeri personel ve akademisyenleri buluşturacak olan DLSS’e yaklaşık bin 200 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

DLSS’ten satır başları

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde önemli gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve’nin oturum konuları: ‘Savunma Sanayisinde Sürdürülebilir Ömür Devri Yönetimi’, ‘Harekât Alanlarına Göre Özel Lojistik Çözümler’, ‘Savunma Sanayi Kapsamında Bölgesel ve Küresel Lojistik’, ‘Lojistik Destek Paketlerinin İhracat Kalemi Olarak Pazarlanması’, ‘Hareket Lojistiğinde Engel Aşma’, ‘Askeri Lojistikte Dijital Dönüşüm’ olacak.

Zirve’nin özel sunu konuları arasında ise; ‘Sınır Ötesi Operasyonlarda Fransız Ordusunun Kara Araçları ile Lojistik Çözümleri’, ‘Milli Silah Sistemleri Ömür Devri Yönetimi-Garanti Sonrası Dönem Örnek Modeli’, ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında Uluslararası Düzenlemeler’, ‘Savunma Sanayisinde Bir Başarı Hikâyesi’, ‘Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması’, ‘ELD’nin Askeri Lojistik Destek Faaliyetlerine Etkilerine Yönelik Örnek Çalışmalar’ ile ‘savunma Lojistiği Tedarik Sürecince Diplomatik İşlemler ve Özel Prosedürler’ yer alacak.

DLSS’te Covid-19 tedbirleri çerçevesinde konuşmacıların, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını korumak için bir dizi önlem alınacak.

Anahtar Kelimeler:
DLSSAskeri Lojistik Destek Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İNFO Yatırım | Piyasalarda Gözler 16 Aralık'a Çevrildi.
İNFO Yatırım | Piyasalarda Gözler 16 Aralık'a Çevrildi.
Markaların iş hayatını kolaylaştıran dijital çözümler
Markaların iş hayatını kolaylaştıran dijital çözümler
Estap ile zor koşullarda bile kusursuz performans
Estap ile zor koşullarda bile kusursuz performans
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten - 06.12.2021
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten - 06.12.2021
Selen Deniz | Kahve Sektörüne Kadınlar ve Z Kuşağı Yön Verecek
Selen Deniz | Kahve Sektörüne Kadınlar ve Z Kuşağı Yön Verecek
İNFO Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi
İNFO Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi
Zam gelen ürünler | Türkiye yeni haftaya zamla giriyor
Zam gelen ürünler | Türkiye yeni haftaya zamla giriyor
Van AVM Efsane Cuma’da 17 bin İranlı ziyaretçi ağırladı
Van AVM Efsane Cuma’da 17 bin İranlı ziyaretçi ağırladı
Sağlık Çalışanları öfkeli | Zam haberi yalanu balon çıktı
Sağlık Çalışanları öfkeli | Zam haberi yalanu balon çıktı
Kriptoparalarda Çift Haneli Düşüş
Kriptoparalarda Çift Haneli Düşüş

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim