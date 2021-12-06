Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi | 400 milyar dolarlık buluşma

Türkiye’nin yerli ve milli gücü savunma sanayisi, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde buluşuyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle bu yıl ilk kez hayata geçirilen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (DLSS), 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da Hilton Garden Inn Gimat Hotel’de gerçekleşecek.

DLSS’ten satır başları

Savunma sanayisi profesyonelleri, karar vericileri ile askeri personel ve akademisyenleri buluşturacak olan DLSS’e yaklaşık bin 200 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde önemli gündem başlıkları masaya yatırılacak. Zirve’nin oturum konuları: ‘Savunma Sanayisinde Sürdürülebilir Ömür Devri Yönetimi’, ‘Harekât Alanlarına Göre Özel Lojistik Çözümler’, ‘Savunma Sanayi Kapsamında Bölgesel ve Küresel Lojistik’, ‘Lojistik Destek Paketlerinin İhracat Kalemi Olarak Pazarlanması’, ‘Hareket Lojistiğinde Engel Aşma’, ‘Askeri Lojistikte Dijital Dönüşüm’ olacak.

Zirve’nin özel sunu konuları arasında ise; ‘Sınır Ötesi Operasyonlarda Fransız Ordusunun Kara Araçları ile Lojistik Çözümleri’, ‘Milli Silah Sistemleri Ömür Devri Yönetimi-Garanti Sonrası Dönem Örnek Modeli’, ‘Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında Uluslararası Düzenlemeler’, ‘Savunma Sanayisinde Bir Başarı Hikâyesi’, ‘Çatışma Durumunda Kültürel Mirasın Korunması’, ‘ELD’nin Askeri Lojistik Destek Faaliyetlerine Etkilerine Yönelik Örnek Çalışmalar’ ile ‘savunma Lojistiği Tedarik Sürecince Diplomatik İşlemler ve Özel Prosedürler’ yer alacak.

DLSS’te Covid-19 tedbirleri çerçevesinde konuşmacıların, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını korumak için bir dizi önlem alınacak.