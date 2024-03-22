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ASKO Holding AXCS markası ile ABD pazarına girdi

İş ve tarım makinaları üretiminde Türkiye’den başlayıp adım adım dünya pazarlarına açılan ASKO Holding AXCS markası ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarında boy gösteriyor. 

22 Mart 2024 Cuma 11:29
ASKO Holding AXCS markası ile ABD pazarına girdi






ASKO Holding AXCS markası ile ABD pazarına girdi


 

NEW ORLEANS – ASKO Holding Kuzey Amerika pazarı için özel olarak üretilen makaslı ve eklemli personel platformlarını ABD’de tanıtıyor. Türkiye’de üretilen AXCS markalı ürünler Hy-Brid Lift Custom Equipments ile ortaklığının ilk meyvesi olarak görülüyor. 

Geçtiğimiz ay ASKO Holding idari ve teknik ekiplerinin Kuzey Amerika’nın en büyük Makina-Ekipman Kiralama Fuarı American Rental Association (ARA) Show’a katılımının ardından profesyonel ekipler tarafından yoğun müşteri görüşmeleri sürdürülüyor. 

ASKO yetkilileri, 9.000 pound kaldırma kapasitesi ve 44 feet erişim mesafesine sahip AXCS Teleskobik Forklift ürünleri ile ABD pazarında büyümeyi hedefliyor. ASKO Holding’in Amerika kıtasındaki büyüme stratejisinin ilk adımlarından biri olan AXCS markalı ürünler, personel güvenliğini esas alıyor. Çıkılması zor ve riskli olan yerlere personelin güvenle erişmesini sağlayan AXCS ürünleri Kuzey Amerika pazarı için stratejik bir öneme sahip bulunuyor. 

ASKO Holding Kıdemli Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kıroğlu, Amerika pazarı için ürün geliştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini ve yakın zamanda sektör ihtiyaçlarına tam anlamıyla yanıt verecek geniş bir ürün yelpazesine sahip AXCS ve Hy-Brid Lift markaları ile pazardaki bilinilirliklerini arttırarak önemli bir oyuncu konumuna gelmeyi hedeflediklerini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ASKO HoldingAXCS
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