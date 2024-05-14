Aslı, 2023 Yılında 350 Bin kWh Enerji Tasarrufu Sağladı

Gıda perakendeciliğinin lider markalarından Aslı, çevre odaklı çalışmaları ve sıfır atık vizyonuna sağladığı katkı neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı. Çevre duyarlılığının ve sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan markanın Genel Müdürü Caner Bayıralan yapmış olduğu açıklamada, “Zincir işletmelerde sürdürülebilirlik alanında örnek bir model oluşturmanın kapılarını araladık. Uyguladığımız atık politikası sayesinde 2023 yılında 350.000 kWh enerji tasarrufu sağladık ve yaklaşık 500 ağacın kurtarılmasına vesile olduk.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye genelinde 40’a yakın mağazasıyla ziyaretçilerini ağırlayan Aslı, Sıfır Atık Belgesi kazanarak ticari faaliyetlerinin ötesinde bir vizyon ortaya koydu. Çalışma ortamında tek kullanımlık ürünlerden uzaklaşarak yeniden kullanılabilir ve dönüştürülebilir ürünlerin kullanımını benimseyen marka, sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine entegre etmek adına çalışanlarına çay, kahve ve su tüketimi için cam bardak temin ederek kullan-at ürünlerin tüketimini de önemli ölçüde azalttı.

Belgeyi kazanmada eğitimin rolü büyük

Sürdürülebilirliği ve çevre dostu iş uygulamalarını destekleyen Aslı’da Sıfır Atık Belgesi’ne giden süreçten bahseden Genel Müdür Bayıralan “Fiziki şartların uygun hale getirilmesi yönünde de adımlar atılarak fabrika ve idari binalarda gerekli düzenlemeler gerçekleştirdik. İdari binada bireysel çöp kutuları yerine ortak atık dönüşüm istasyonları koyduk. Biriken atıkların uygun şekilde geçici depolanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği şartlara uygun olarak tehlikeli ve tehlikesiz geçici depolama alanları oluşturduk. Ancak belgenin kazanılmasına yönelik en önemli aşamalardan biri çalışma arkadaşlarımıza yönelik atıkların dönüşümü ve çevresel ekosisteme katkılarını anlatan eğitim oldu.” dedi.

“2023 yılında 500 ağaç kurtardık”

Yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Genel Müdür Caner Bayıralan, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte atık yönetimi organizasyonu kurmamızın yanında tekrar kullanılabilir ürünlerin dönüştürülmesi gibi çevre dostu uygulamalarımız Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi. Böylece zincir işletmelerde sürdürülebilirlik alanında örnek bir model oluşturmanın kapılarını araladık. Uyguladığımız atık politikası sayesinde 2023 yılında 350.000 kWh enerji tasarrufu sağladık ve yaklaşık 500 ağacın kurtarılmasına vesile olduk.” dedi. Açıklamalarını sürdüren Bayıralan, “Koru Sürdürülebilir Yaşam ve Çevreyi Koruma Derneği (Koruder) ile iş birliği yaparak üretimde ortaya çıkan gıda artıklarının kompost üretiminde kullanılmasını hedeflediliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Karbon salımını azaltma çalışmalarının kapsamı genişleyecek

Sıfır Atık Belgesi'ni almakla yetinmeyen Aslı, bu konudaki çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda marka, karbon salımını minimize edecek bir iş modeli hedefliyor. Önümüzdeki dönemde Aslı çalışanlarına verilen eğitimlerin çerçevesi genişletilecek ve sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar geliştirilecek. İşletmede kullanılan elektrik, su ve doğalgaz miktarını azalabilmesi için uygun sistemlere yer verilecek.

Modern tesiste üretilen geleneksel ve yenilikçi tatlar

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekarelik modern fabrikasında üretim yapan Aslı, alan ve kapasite bakımından Türkiye’nin sayılı unlu mamul tesislerinden birine sahip. Ev konforundaki rahat atmosferi ve konuksever yaklaşımı ile günün her saatine uygun eklektik bir menü oluşturan Aslı, su böreği, zengin kahvaltı seçenekleri, geleneksel Türk ve dünya mutfağından lezzetli yemekleri, eşsiz sütlü ve şerbetli tatlılar, taze pastalar, kahve ve soğuk içecek çeşitleriyle her yaştan misafirlere keyifli bir deneyim sağlıyor. Restoranın börek alanındaki ustalığı, gurme lezzet sunumları ile birleştirdiği tadları da barındırıyor. Bu kapsamda Şiş Börek, Çökertme Börek, İskender Börek, Kebap Börek ve Beyti Börek gibi yenilikçi ürünler Aslı menüsünde yer alıyor.