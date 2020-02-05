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Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi

Girişimci kimliği ve stiliyle öne çıkan Aslı Şen, İstanbul Havalimanı’nda kurulan dünyanın en büyük Crème de la Mer’i için Kanyon Serafina’da özel bir davet verdi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:33
Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi

Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi


Aslı Şen, Avrupa'da ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kurulmuş olan dünyanın en büyük Crème de la Mer’i için yakın çevresine özel bir davet verdi. Davete katılanlar arasında Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Şebnem Çapa, Pınar Altuğ Atacan, Zeynep Ilıcalı, Özlem Yıldız ve Ayla Çelik gibi moda ve cemiyet hayatının tanınan simaları bulunuyordu.


Girişimci kimliği ve stiliyle öne çıkan Aslı Şen, İstanbul Havalimanı’nda kurulan dünyanın en büyük Crème de la Mer’i için 3 Şubat Pazartesi günü Kanyon Serafina’da özel bir davet verdi. Davete katılan konuklar, kahvaltı etkinliğinin ardından İstanbul Havalimanı’na geçerek dev boyutlardaki gösterişli Crème de la Mer’i ve benzersiz La Mer bakımını deneyimleme fırsatı buldu.

Dünyanın en büyük Crème de la Mer’i İstanbul Havalimanı’nında. La Mer, her yıl düzenlediği “Arrive Hydrated” kampanyası kapsamında ikonik Crème de la Mer nemlendiricisini İstanbul Havalimanı’nın ana gidiş salonunda beş metre yüksekliğinde dev bir Crème de la Mer enstalasyonuyla kutluyor. Göz alıcı enstalasyonun Avrupa'da ilk defa kurulmuş olan bu heyecan verici sergide ziyaretçiler, 20 Ocak - 16 Şubat tarihleri arasında ikonik cilt bakım markasının sürükleyici hikayesini ve benzersiz deneyimini keşfetme fırsatı bulacak.

İstanbul Havalimanı’nda konumlandırılan, tüm duyulara hitap eden Crème de la Mer sergisi, konukların dev bir kremin içine adım atmasıyla başlıyor. Deniz sesleri ve sualtı ışıklandırmasının yumuşak aydınlığı içinde ziyaretçiler La Mer’in okyanus hissi veren dünyasına davet ediliyor. Müşteriler, duyuları maksimum düzeyde uyaran dinamik enstalasyonlar şeklinde sunulan ve her biri yoğun, yumuşak, saydam, dengeli ve serin olmak üzere beş benzersiz La Mer nemlendiricisini temsil eden dokular arasında bir yolculuğa çıkıyor. Serginin diğer tarafında yer alan sayısız kremden oluşan Crème de la Mer duvarı ise ziyaretçilerin benzersiz, unutulmaz anları yakalamaları için mükemmel bir ortam sunuyor.

Konuklar, telefonlarından QR koduyla etkinleştirebilecekleri bir artırılmış gerçeklik deneyimiyle kendilerini La Mer nemlendirme sürecinin üç destinasyonuna taşıyabiliyorlar. Tüm destinasyonlar keşfedildikten sonra yolcular gittikleri yer neresi olursa olsun oraya tazelenmiş, canlanmış ve bir sonraki büyük yolculuklarına çıkmaya hazır olarak varmalarını sağlamak için bir ödül onları bekliyor olacak. Ziyaretçilere ayrıca Facebook ve WeChat'te kullanabilecekleri özel La Mer Arrive Hydrated™ fotoğraf filtreleri sunuluyor.

La Mer’in Cilt Bakım Sanatı Uzmanları ayrıca özel danışmanlık vermek, nemlendirme ritüellerini tanıtmak, destinasyonunuza cildiniz nemlendirilmiş olarak varmanızı sağlayacak ipuçlarını paylaşmak ve cildin uçağın kalkışından inişine hatta ötesine kadar sağlıklı ve parlak görünmesini sağlamak için enstalasyonda hazır bulunacak. Yolcular, seçili La Mer ürünlerinde ücretsiz kişiselleştirme hizmetinden de yararlanabilecek. Her zaman olduğu gibi, uçuş öncesi hızlı bir Arrive Hydrated uygulaması için havaalanındaki La Mer standını ziyaret edebilirsiniz.

MARKA HİKAYESİ

Her şey, Dr. Max Huber’in bir laboratuvar kazasında yanıklara maruz kalıp kendi kaderini yaratmak için yola çıkmasıyla başladı. 6.000 deney ve 12 yıl süren araştırmalardan sonra keşfedilen bir fermantasyon süreci sonucunda deniz yosunu ve diğer saf içeriklerin dönüştürülmesiyle elde edilen Mucize İk

Son Güncelleme: 05.02.2020 09:46
Anahtar Kelimeler:
Le MerKanyon SerafinaCrème De La Mer
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