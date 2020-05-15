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Assuva Drone | Milli teknolojiyle krize meydan okudu, ihracat yapmaya başladı 

Assuva Savunma Sanayii’nin milli imkanlarla geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü droneleri satın alan ülkeler arasında teknoloji devi Çin de var.

15 Mayıs 2020 Cuma 23:28
Assuva Drone | Milli teknolojiyle krize meydan okudu, ihracat yapmaya başladı 

Teknolojinin kalbine yerli ve milli drone satıyor

Tüm dünyayı sarsan koronovirüs salgını ve ekonomik krize rağmen, Türk şirketi Assuva Savunma, 4 ülkede temsilcilik açarak ihracat yapmaya başladı. Assuva Savunma Sanayii’nin milli imkanlarla geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü droneleri satın alan ülkeler arasında teknoloji devi Çin de var.


Türkiye Assuva Savunma Sanayii adını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik operasyonlarında patlayıcıları uzaktan algılayan droneları ile duydu. Ardından yer altı sığınakları ile kayıp kişilerin bulunmasında önemli görevleri başarıyla yerine getiren yerli ve milli droneları, Türkiye'nin savunma alanında yeni markası haline geliyor. Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, tüm dünyanın koronavirüsle birlikte gelen krizle boğuştuğu bir dönemde, yurt dışında açtıklarını belirterek "Bin metre menzil, 50 metre derinlikte görüntüleme yapan cihazlarımıza 4 ayrı ülkeden gelen siparişler var. Bunların üretim süreci devam ediyor" dedi.

‘İHRACAT PAZARLARINI ARTIRIYORUZ’

En büyük teknoloji üretim üslerine sahip, gelişmiş droneları ile dünya pazarının hakimi olarak bilinen Çin'e ihracat yaptıklarını söyleyen Remzi Başbuğ şu bilgileri verdi: 

"Çin'de koronavirüs salgını sona erince bu ülkeye ilk ihracatımızı yaptık. Tüm dünya Çin'den drone satın alırken, biz bu ülkeye drone satma başarısına imza attık. 4 aydır devam eden bir sürecin ardından satışlarımız artıyor. Bu arada Dubai, Sri Lanka ve Yunanistan'da temsilciliklerimizi açarak ihracat odaklı girişimlerimizden olumlu sonuçlar aldık…  Yunanistan ve Sri Lanka Silahlı Kuvvetleri ile anlaşmalarımız imzalandı. Yunanistan'a ilk Proton Elic RB-I model 2 tipi yerli ve milli cihazlarımızın teslimatlarını yaptık. Sri Lanka'da devam eden sokağa çıkma yasağı yüzünden teslimat noktasında aksamalar oldu, ancak bunu da aşacağız. Filipinler’de de yoğun satış yapan bir distribütörümüz var. Avrupa pazarı ile NATO üyesi ülkeler içinde iki orduda cihazlarımız kullanılmaya başlandı. Hedefimiz tüm NATO üyesi ülkelere ihracat yapmak”

HERKES ALIR ÇİN’DEN, BİZ SATARIZ ÇİN’E!

Çin’e açılmanın önemine de değinen Başbuğ, “Çin'e açılmış olmak, dünyaya açılmış olmaktır. Teknolojiyi herkes Çin’den alır ama biz Çin’e yerli ve milli teknoloji satıyoruz. Hedefimiz; ülkemizin dünyadaki itibarını yüksek teknoloji ürünleri ile artıracak yerli ve milli çalışmalara ağırlık vermek ve ülkemize döviz kazandırmaktır” diye konuştu.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, yurt dışına ihraç ettikleri Proton Elic RB 128 tipi yerli ve milli görüntüleme cihazının dünyada ilk kez havadan yer altını görüntüleyen drone olarak kayıtlara girdiğini belirterek, “Dünyanın çeşitli yerlerinden ürünlerimize yoğun ilgi yaşanıyor. Yerli teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Türk Malı damgalı teknolojik cihazlarımızı dünyanın her yerinde tercih edilir hale getirmek istiyoruz” dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Assuva Savunma SanayiiAssuva Drone
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