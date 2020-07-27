Assuva dronları | Yunan Ordusu Türk dronları kullanacak

Assuva dronları AB ordusunda | Yunan Ordusu Türk dronları kullanacak



Batı komşumuz Yunanistan ordusu tarihinde ilk kez, Türk özel sektörü tarafından üretilen dronları kullanmaya hazırlanıyor. Uzaktan algılama teknolojisi konusunda dünyanın en iyi dronlarını üretmeyi başaran Assuva Savunma Sanayii, dünya teknoloji devi Çin Silahlı Kuvvetleri'nin ardından şimdi de AB üyesi Yunanistan ordusuna girmeye hazırlanıyor.



Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, Türk Kolluk Kuvvetleri’nin ardından NATO ve AB üyesi bir orduya yüksek teknoloji ürünü dron satmaya hazırlandıklarını belirterek şu bilgileri verdi:

50 ADET DRONE TESLİM EDECEĞİZ

“Bir süre önce Yunanistan Savunma Bakanlığı ile yaptığımız bir anlaşma ile bizim ürettiğimiz 50 adet drone için ön kabul gerçekleşti. Gönderdiğimiz 2 adet dron, Yunan ordusu tarafından yapılan testlerden başarıyla geçti. Ürettiğimiz dronlar daha çok havadan arama kurtarma çalışmaları, yer altı sığınaklarının tespiti, ormanda örtü altında canlı ya da cansız insan arama - bulma konularında hizmet verecek. Bu ülkeye yüksek teknoloji ürünü drone satışı konusunda gerekli izinler alındı. Türk Kolluk Kuvvetleri dışında ilk kez bir NATO üyesi orduya, bir Avrupa Birliği üyesi ülkeye malzeme satışı gerçekleştiriyoruz."

Savunma sektöründe sistem üretmenin ve teslimatın uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Remzi Başbuğ şunları söyledi: "Assuva dronları, Türk yazılım mühendislerinin eseridir. Tamamı yerli donanım ve yazılımla uçuyoruz. Drone ile arama, kurtarma ve yer altı görüntüleme konusunda dünyanın en iyi cihazlarını üretmekten gurur duyuyoruz. Assuva Savunma Sanayi dronları özellikle havadan patlayıcı mayın bulma konusunda özel yeteneklere sahip. Bin metre uzaktan 50 metre derinliğe kadar geniş bir uçuş alanında yüzde 100 sonuç alan sistemlere sahibiz. Yunanistan ordusuna termal kamera özelliklerine sahip dronlarla yer altı tünelleri, oda ve sığınaklar ile diğer askeri faaliyetlerde kullanmak üzere 50 adet drone siparişini yakında tamamlayacağız."

Güney Asya Ülkesi Sri Lanka Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereğince bu ülkeye ilk kez askeri sistem satışı gerçekleştiklerini söyleyen Assuva Savunma Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ "Pandemi sürecinde bile dünyanın değişik ülkelerinde temsilcilikler açtık. Bu temsilciliklerden biri de Sri Lanka oldu. Sri Lanka Savunma Bakanlığı ile uzun süredir yürüttüğümüz görüşmelerin ardından ilk imzalar atıldı, ön kabul süreci başarıyla geçti. Bu ülke ordusunda da Türk dronları yakında hizmet verecek" dedi.

ASSUVA DRONLARI'NIN ÖZELLİKLERİ

Uzaktan algılama konusunda uzmanlaşan Assuva Mühendisleri tarafından geliştirilen Türk dronları yüzlerce değişik türde patlayıcı ve mayınların havadan yerinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Terörle mücadelede Türk Kolluk Kuvvetleri’ne yönelik kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bir dönemde kurulan Assuva Savunma Sanayii, geliştirdiği dronlarla uzak mesafeden çok sayıda kimyasal maddenin yerinin bulunmasında önemli rol oynuyor.

Kayıp kişilerin canlı ya da cansız bulunmasında, su altı ve toprak altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 50 metre derinliğe kadar anlık analizler yapan Assuva Dronları ülkemizde çok sayıda operasyonda görev aldı. Türk Kolluk Kuvvetleri, Çin, Sri Lanka ve Yunanistan ordusunda görev yapan Assuva Dronları 25 kişilik mühendislik grubunun 15 yıllık araştırma geliştirme süreci ürünü olarak biliniyor.

Havadan yer altını görüntüleyebilen, sığınaklarını tespit edebilen, ormanlık alanda personel tespit edebilen, termal kameralar, sensörlerle yerin altında tünel ya da oda var mı onların yerini belirliyor.