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Astor Enerji'den, 52 milyon dolarlık 13 yeni iş anlaşması

Astor Enerji'den Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere yapılan açıklamada yer alan yer alan yeni iş ilişkileri hakkında detaylar yer aldı

02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:57
Astor Enerji'den, 52 milyon dolarlık 13 yeni iş anlaşması

Astor Enerji'den, 52 milyon dolarlık 13 yeni iş anlaşması 


Astor Enerji A.Ş. , KAP’ ta 13 yeni iş ilişkisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada yeni dönem iş anlaşmalarına ilişkin satış sözleşmeleri hakkında duyuru yapıldı. Satış sözleşmelerinin ilkinin Sırbistan olduğunu vurgulayan şirket, ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek kapsamında global iş ilişkilerini genişletmeye devam ediyor.

Temmuz ayı içerisinde kamuoyu ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere yapılan açıklama da yer alan yer alan yeni iş ilişkileri;

ASTOR’DAN SIRBİSTAN’A İLK SATIŞ 

Sırbistan' da yerleşik özel bir firma ile 10.07.2023 tarihinde 1.740.000.- EUR (Bir milyon yedi yüz kırk bin Avro, TCMB satış kuru ile 49.395.294.- TL) tutarında, 3 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Astor Enerji ihracat yaptığı ülkeler arasına Sırbistan' da katıldı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatına oranı yüzde 0,66 olarak gerçekleşti.

Şirket, 06.07.2023 tarihinde Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 3.435.720.- EUR (Üç milyon dört yüz otuz beş bin yedi yüz yirmi Avro) tutarında, 5 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi, bununla birlikte 07.07.2023 tarihinde ise, Fas' ta yerleşik özel bir firma ile 1.008.000.- USD (Bir milyon sekiz bin Amerikan Doları) tutarında, 2 adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığı duyuruldu. Yapılan sözleşmelerin 2022 yılı hasılatına oranı yüzde 1,67 olarak belirtildi.

Irak ile gerçekleştirilen iş sözleşmesi hakkında yapılan açıklamada ise “Irak' ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000.- USD (Dört milyon yedi yüz kırk bin Amerikan Doları) tutarında, 12 Adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı yüzde 1,67 olarak belirtildi.

İspanya'da yerleşik üç ayrı özel firma ile Temmuz ayında yapılan toplam 8.945.500.- EUR (Sekiz milyon dokuz yüz kırk beş bin beş yüz Avro) tutarında, 36 Adet Dağıtım, 5 Adet Güç  Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Sözleşmelerin 2022 yılı hasılatına oranı yüzde 4,06’ olduğu açıklandı.

Ayrıca yurt içinde, Almanya ve Türkmenistan’da yerleşik 5 ayrı firma ile 16,5 Milyon USD’lik sipariş sözleşmesi imzalandı. Almanya için yapılan satış sözleşmesi; Güç Trafosu ürün grubundan Almanya’ya yapılan ilk satış olması nedeni ile pazara bu ürün grubunun da sunulması önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yeni hedef pazarlardan olan İngiltere’de yerleşik özel bir firma ile 11.250.000.-GBP (On bir milyon iki yüz elli bin Sterlin, TCMB Satış kuru ile 390.450.375 TL) 3 adet Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı 24.07.2023 tarihinde KAP’ ta duyuruldu.

Şirketin 2023 yılı satış hedefi 540 Milyon USD olarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. Temmuz ayında duyurusu yapılan sipariş sözleşmeleri toplamının ABD Doları karşılığı 52 Milyon USD olup, halka arzdan bugüne kadar KAP’ ta yapılan sipariş duyuruları 290 Milyon USD’ ye ulaştı.

ASTOR’DAN YENİ ŞARJ İSTASYONU YATIRIMI  

Şirket iş anlaşmalarına bir yenisini daha ekleyerek Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş ile elektrikli araç şarj istasyonu kurmak için sözleşme imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ na (KAP) yapılan açıklamada; Astor A.Ş ile Mepet Metro (METRO) Petrol ve Tesisleri San. Tic. A.Ş arasında 14 lokasyonda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konusunda 19.07.2023 tarihinde sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Astor Enerji’nin, 19 Temmuz 2023 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca Mepet Petrol istasyonlarında kuracağı elektrikli araç şarj üniteleri listesi şu şekilde; Edirne/Merkez Metro Tesisleri, Mersin/Silifke Bumer Dinlenme Tesisleri, Samsun Otogar Akaryakıt İstasyonu, Konya/Seydişehir Manavgat Yolu Akaryakıt İstasyonu, Manisa Ege Park Tesisleri, Çorum/Sungurlu Mavi Ocak Dinlenme Tesisleri, Çorum/Osmancık Metro Tesisleri, Yozgat/Sorgun Mepet Metrol Petrol, Denizli Suitpark Dinlenme Tesisleri, Balıkesir/Susurluk Metro Dinlenme Tesisleri, Tekirdağ/Çorlu Metro Turizm (Karşılıklı İki Tesis), Kırklareli/Babaeski Metro Park Tesisleri (Karşılıklı İki Tesis).

Bu kapsamda Astor Enerji’nin bugüne kadar kurulumunu tamamlayarak devreye aldığı AC istasyon sayısı 46 'ya, DC istasyon sayısı 39' a, soket sayısı da 124' e ulaştı. Sözleşme kapsamındaki elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarının 2024 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanarak aktif hale getirilmesi planlanıyor. 

Astor Şarj, 2023 yılında 300 slot şarj ünitesine ulaşmayı hedefliyor. Şirketin temel stratejisi ise;  Yurt içi araç sayısındaki artışla birlikte aynı zamanda uluslararası alanda önemli bir geçiş güzergahı üzerinde olan ülkemizin transit taşımacılık kaynaklı oluşacak talebi karşılamak üzere her köşesine 200 km’de bir ulaşılabilecek istasyonlar kurulması olarak planlanıyor. 

Astor Enerji A.Ş. Hakkında:

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getiriyor. Ayrıca, şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini veriyor.
 

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Astor Enerji
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