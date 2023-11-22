Astor Enerji Transformatör ihracatında rekor kırdı

2023 yılı ihracatının 200 milyon doların üzerinde gerçekleşeceği öngörülen Astor Enerji’nin, Eylül ayı itibariyle ihracatı yüzde 43’lük artış ile 138 milyon dolara ulaştı. Şirketin bölge bazındaki en yüksek ihracatı yüzde 46 ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilirken, yüzde 21 ile de Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya gerçekleştiriliyor.

Astor Enerji A.Ş., Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgeleri dahil olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket ihracatının yüzde 46’sını Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyor. Yurt içi müşteri tabanını koruyan ve genişleten Astor Enerji’ nin toplam satışlardaki payı yüzde 34’ler seviyesine yükseldi.

"İHRACATIMIZ YÜZDE 43 ARTTI"

; “Astor Enerji, ABD doları bazında 2022 yılında 97.4 milyon USD olan ihracatını 2023 yılı Eylül ayı itibariyle yüzde 43’lük artışla 138 milyon USD’ ye ulaştırdı. Astor olarak, 2023 yılı ihracatımızın 200 milyon doların üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Ülke ihracatımızın gelişimine katkı sağlamak ve ihracat hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke ekonomimizin büyümesinde önümüzdeki en önemli fırsatı ihracat olarak görüyoruz. İhracat oranlarımızı artırırken öte yandan da yeni ihracat stratejileri belirleyip hedeflediğimiz büyüklüklere ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Geçgel, önümüzdeki dönemde de emin adımlar ile ilerlemeye ve satış hacimlerini istikrarlı şekilde büyütmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Astor Enerji A.Ş. Hakkında:

Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştiriyor. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getiriyor. Ayrıca, şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini veriyor.