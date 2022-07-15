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Atatürk düşmanlığı THK'yı iflasın eşiğine sürükledi

Beşli çete ile birlite AKP'ye yakın onlarca şirketin vergi borçlarını SGK alacaklarını defalarca silen iktidar, Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu'nu iflas ettiriyor

15 Temmuz 2022 Cuma 17:53
Atatürk düşmanlığı THK'yı iflasın eşiğine sürükledi

Atatürk düşmanlığı THK'yı iflasın eşiğine sürükledi


Kuruluşunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşlarının imzası bulunan Cumhuriyeti'in asırlık kurumları, AKP tarafından ya talan ediliyor, ya da iflasın eşiğine sürükleniyor. Türk gençlerine havacılık sevgisini aşılamak, paraşüt, planör eğitimleri başta olmak üzere çok sayıda gökyüzü etkinliğinde yüz binlerce genci dünya sıralamasına sokan Türk Hava Kurumu banka hesaplarına bloke konuldu. 

Pakdemirli'nin bakanlığı döneminde yangın söndürme uçakları çürümeye terk edilirken, yabancı ülkelerden kiralanan uçaklara milyonlarca dolar akıtan AKP yönetimi'nin Atatürk düşmanlığı 100 yıllık kurumu ve bağlı okullarını çöküşün eşiğine getirdi.

1925 yılında Atatürk’ün talimatıyla havacılık sanayisini kurmak; askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak hedefiyle açılan ve yetiştirdiği binlerce pilotla Türkiye’de havacılığın gelişmesinde büyük rol oynayan Türk Hava Kurumu, AKP iktidarında çok zor günler yaşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim alacaklarını tahsil edemediği Türk Hava Kurumu ve THK Üniversitesi’ne haciz kararı aldırdı ve tüm hesaplarına bloke koydurdu. Karar, THK Genel Merkezi çalışanlarının temmuz ayı maaşları ödendikten birkaç saat sonra uygulandı.

MAAŞLARIN YÜZDE 40’I ÖDENEBİLDİ

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, THK Üniversitesi öğretim üyesi ve çalışanlarının maaşlarının ise arife günü yüzde 40’ı ödenebildi. THK’nin 81 ildeki tüm il ve ilçe şubelerinin de hesaplarının bloke edildiği öğrenildi. Şubelerin bir süredir hacizler nedeniyle hesaplarına para yatıramaz hale geldiği belirtiliyor.

THK ve SGK’den resmi bir açıklama yapılmazken, THK Genel Merkezi’nin 26 milyon TL ve THK Üniversitesi’nin 85 milyon TL prim borcu olduğu kaydedildi. Üniversite’nin kurulduğu 2011 yılından bu yana neredeyse hiç prim ödemediği belirtiliyor.

THK çalışanları gelecek ay maaşlarını alamamaktan endişe ediyor. Blokenin kaldırılması için THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya’nın, SGK Yönetim Kurulu Başkan Cevdet Ceylan’la çözüm için temasta olduğu ancak henüz bir çözüm bulunamadığı öğrenildi.

AKP’Lİ KAYYUM “YAPILANDIRDIK” DEMİŞTİ

Türk Hava Kurumu’nu yönetmek üzere 2019 yılında atanan AKP’li eski bakan Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, 2020 yılı sonunda yaptığı açıklamada, kurumun 10 bankaya olan toplam 1,5 milyar lira borcu ile vergi ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na 200 milyon liralık borcunun yapılandırıldığını duyurmuştu.

ASIL KRİZ 2023’TE

Geçtiğimiz yıl istifa eden Kayyum Heyeti Bakanı Cenap Aşçı şu açıklamayı yapmıştı:

"Bankalara olan borçlar 2 yıl ödemesiz, 8 yılda ödenmek üzere yüzde 7 faizle yapılandırıldı. İlk ödememiz 2023 yılının ocak ayında başlayacak. Ödemenin olmayacağı 2 yılda sermaye ve yatırım için ihtiyaçlarımızı gidereceğiz, Kurumun faaliyetlerini yeniden canlandıracağız"

ÖNCE KURBAN DERİSİ TEKELİ YETKİSİ KALDIRILDI

THK’ye en büyük darbe 2013 yılında mevzuatta yapılan değişiklikle yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yönetmelikle THK’nin kurban derisi toplama konusundaki tekel yetkisini kaldırdı. THK öne önemli gelir kaynaklarından birini böylece kaybetti.

SONRA UÇAKLARI DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Ardından ikinci büyük darbe, THK’nın en büyük gelir kaynaklarından biri olan yangın söndürme uçaklarıyla geldi. AKP iktidarı yıllarca hem Türkiye’de hem yurtdışında başarıyla çalışan THK’ya ait CL-215 ve Dromader uçaklarını devre dışı bıraktı. Yerli ve milli uçaklar Etimesgut’ta yerde tutulurken, yurtdışından kiralanan uçaklara milyarlarca ödeme yapıldı. Sadece 2021 yılında 1.2 milyar TL yangın söndürme uçağı kirası ödendi.

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Türk Hava KurumuTHK
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