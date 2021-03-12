Atık ısıyı geri kazandırıyor, odaları 18 dakikada ısıtıyor

Evlerden fabrikalara, yollardan seracılığa kadar birçok alanda ısıtma ve soğutma sistemleri büyük rol oynuyor. Özellikle ısıtma sistemlerinde enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik yıllardır süregelen araştırmalarda en büyük kazanımı sağlayan Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, stratejik maden boru nano teknolojiyle buluşturdukları EHP teknolojisi ile birçok ısıtma ve soğutma sisteminde devrim yarattıklarını aktarıyor.

Tasarruflu ve verimli ısınma konusu konutlarda, ofislerde, fabrikalarda ya da seracılıkta gün geçtikçe önemli hale geliyor. Enerjide tasarruf elde edilmesi için maliyet etkin projelerin hayata geçirilme çabalarına büyük önem veren uluslararası birçok şirket arasından dünyada ilk ve tek, bilinen en hızlı, en verimli, en maliyet etkin ve en basit ısı transfer sistemi EHP teknolojisini geliştirerek sıyrıldıklarını belirten Enover Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisinin fabrikalarda atık ısıyı geri kazanmadan sera ısıtma sistemlerine, yol ısıtma sistemlerinden ev ve ofis ısıtma sistemlerine kadar her yerde kullanabildiklerinin altını çiziyor.

Isı Transferinde Her Şeyi Baştan Yazan Teknoloji

Isının iletiminde kullanılan teknoloji birkaç asırdır değişmiyordu. Hem ısıtma hem de soğutmada birçok kalemde tasarruf elde edilmesi için verilen çabaların meyvelerini ise Enover Enerji’nin mühendisleri topladı. Birçok uluslararası akredite enstitü ve kuruluş tarafından tescillenen ve tamamı patentlenen EHP teknolojisi, Türkiye’nin önemli stratejik madeni borun, nano teknolojiyle buluşmasını sağlayarak enerji verimliliğinde çok ciddi kazanım sağlıyor. EHP teknolojisinin sıvı ve gaz olmak üzere iki fazda çalışan ve ısı transferi gerçekleştiren ürünlere üçüncü bir faz olarak katı bir partikül sundukları önemli bir yenilik olduğuna dikkat çeken Dr. Malik Çağlar, çeşitli geometrik şekillerde çalışabilen ve üç fazlı tek ısı transfer sisteminin kullanıldığı EHP teknolojisinin yüzde 65’e varan oranda ekonomik tasarrufu gerçekleştirdiğini aktarıyor.

Birçok Alanda EHP Devrimi

11 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda Türk mühendisler tarafından geliştirilen EHP teknolojisinin birçok farklı alanda ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılabildiğine dikkat çeken, enerji ve ekonomik tasarruf sağlayan EHP’nin getirdiği büyük çözümleri sıralıyor.

1. Atık ısıyı yüzde 62’ye varan oranda enerji tasarrufu sağlayarak geri kazandırıyor. Dünyadaki birçok endüstriyel tesisin enerji tüketiminin yaklaşık 4’te 1’inin atmosfere atılan atık gazlar tarafından kaybedildiğine dikkat çeken Dr. Malik Çağlar, EHP teknolojisi ile endüstriyel yapılardaki atık ısının geri kazanımı sağlanarak elektriğe çevrilebildiğini ve üretim süreçlerinde yeşil enerjiyi kullanarak fosil yakıtlardan yüzde 62’ye varan oranda enerji tasarrufu sağlandığını aktarıyor.



2. Yollardaki gizli buzlanma sorununu ortadan kaldırıyor. Özellikle gizli buzlanmaya karşı tuz ve diğer kimyasalların kullanımı gerçekleşse de kazalar yaşanmaya devam edebiliyor. Bakıma ihtiyaç duymayan ve nano teknolojiye sahip EHP’li yol ısıtma sistemleri ile gizli buzlanma sorunu ortadan kalkıyor.

3. 18 dakikada odayı ısıtıyor, yüzde 65’e varan oranda ekonomik tasarruf sağlıyor. Standart peteklerin 45 dakika gibi uzun bir sürede eriştiği gerçek yaşam konforu olan 21 derecelik oda sıcaklığına EHP teknolojisinin kullanıldığı peteklerle sadece 18 ile 22 dakika arasında ulaşılıyorken, yüzde 65’e varan oranda da ekonomik tasarruf sağlanıyor.

4. Peteklerin ağırlığı 13,8 kg’ye düşerken, üretim maliyetlerinde yüzde 66’ya varan ekonomik tasarruf sağlıyor. Uzun yıllardır 31 kg ağırlığından 1 gram dahi kaybedemeyen ve yüksek faturalara neden olan eski tip petekleri 11 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonucunda 13,8 kg’ye düşüren Enover Enerji’nin mühendisleri, üretim maliyetlerinde yüzde 66’ya varan oranda tasarrufun elde edilmesini de sağladı.

5. Seracılıkta homojen sıcaklık sağlanıyor. EHP'li sistemlerde su borularının miktarı ve içlerindeki su miktarı çok daha az olduğu için basınç kayıpları çok daha düşüktür. Bu sayede hızlı bir ısıtma sağlarken su pompasına daha az yük binerken, sera içi sıcaklık istenilen değerde tutulabiliyor ve seranın her yerinde homojen bir sıcaklık elde edilebiliyor.