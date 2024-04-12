ATM'lerde küçük banknotlar kaldırılıyor





Piyasada bir çay bir simit alımına bile yetmeyen küçük banknotlar artık ATM'lerde bulunmayacak. Bankalar tarafından alınan karara göre, bayramdan sonra ATM'lerden 10 ve 20 TL'lik banknotlar çekilemeyecek.

Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları, günlük yaşamın birçok alanında olduğu gibi, bankacılık sektöründe de önemli değişikliklere yol açıyor.

Bu değişikliklerden en dikkat çekici olanı, ATM'lerden çekilebilecek banknotların değerindeki yeniden yapılandırma oldu.

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bankaların ATM slotlarında 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine daha büyük değere sahip 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başlamasının bu değişikliğin en net göstergesi olduğunu söyledi.



Babuşçu'nun ifadelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu durum, ATM'lerin para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot çeşitliliğini de etkiledi.

BANKALAR YENİ KARAR ALDI

Yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımının artması, bankaları 10 ve 20 TL'lik banknotları ATM'lerde yer vermeme kararı almaya itti.

Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak. Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecekler.