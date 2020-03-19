AVM'lerde ünlü markalar mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Aralarında Boyner, Mavi, İpekyol, Twist, Machka'nın da bulunduğu ünlü markalar çalışanlarının sağlığını korumak ve sosyal mesafe kurallarına katkıda bulunmak için yurt genelinde bulunan tüm şubelerini salgın süresince kapatma kararı aldı. Ünlü markalar tarafından dün yapılan ortak açıklamada süreç boyunca satışlarına internet üzerinden devam edecekleri bilgisi yer aldı. Daha önce YKM, Mudo ve Adil Işık tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Bu arada AVM'lerde şubesi bulunan 384 markaya çağrıda bulunan Birleşmiş Markalar Derneği AVM şubelerinin 15 gün boyunca satışa ara vermesini istedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten ülkemizde tedavi altına alınanların sayısı 191'e çıkarken 2'nci ölüm haberi gece yarısı Sağlık Bakanı Faruk Koca tarafından duyuruldu. Akşam saatlerinde ise Türkiye'nin önde gelen markaları, AVM'lerdeki tüm şubelerini öncü ve gönüllü olarak geçici olarak tatil ettiğini duyurdu.

Salgının yayılmaması amacıyla alınan önlemler kapsamında bazı markalar da Türkiye'deki mağazalarını kapama kararı aldı.

Boyner, Mavi, İpekyol, Twist ve Machka'dan yapılan açıklamaya göre bu markaların Türkiye'deki mağazaları yarından (19.03.2020) itibaren geçici bir süreliğine kapatılacak.

Konuya ilişkin İpekyol, Twist ve Machka markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, siz değerli misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve çalışanlarımızın ailelerinin sağlığını düşünüyor ve önemsiyoruz. Bu sebeple 19.03.2020 tarihinden itibaren Türkiye'deki tüm İpekyol, Twist ve Machka mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme kararı almış bulunuyoruz. Bu süreç boyunca sizi online sitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız.

Mavi'den yapılan açıklamada ise "Küresel etkisini sürdüren COVİD-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığı korumak en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren, ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofisimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık. Bu süreç içerisinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Alışveriş mağazacılığı zinciri Boyner ve YKM, Mudo ve Adil Işık da koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19.03.2020 itibariyle geçici süreliğine kapattığını duyurdu.

70 BİN MAĞAZA ŞÜBESİ İÇİN 15 GÜN KAPATMA TAVSİYESİ

Koronavirüs önlemleri ile sokak mağazaları ve AVM’lerde bulunan mağazalarda satışlar büyük oranda düştü. Ancak mağazalara az da olsa giden müşteriler, çalışanların tedirgin olmasına neden oluyor. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs önlemleri çerçevesinde 384 marka ve Türkiye çapında 70 bin mağazasındaki 400 bine yakın çalışanını korumak için 15 gün mağazaların kapanmasını istedi.

15 GÜN SABREDELİM

BMD Başkanı Sinan Öncel, “Bizim çalışanlarımıza ve topluma karşı bir sorumluluğumuz var. Sadece biz burada satış konuşamayız. ne kadar çok sattık, ne kadar çok aldık diye konuşamayız. Ekonomi olarak hemen yarın, öbür gün biz bunun tedbirlerini alırız. Sonuç itibariyle her şeyden önce sağlık diyoruz. Derneğimizin büyükleri ‘ben evdeyken, nasıl çalışanımı gönderirim’ diyor. Bugün haberi var Sayın Mustafa Taviloğlu’nun. Pek çoğu aynı görüşte. Biz bu görüşlerimizi de Sayın Bakanlarımıza ilettik. İnşallah bu kapama konusunda bir sabredelim, bir 15 gün sabredelim, inanıyoruz ki biz 15 gün sonra fazlasıyla telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çalışanlarımız çok rahatsız. Bir 15 gün sabır diyoruz ama panik yapmadan sabır diyoruz diye konuştu.

SOSYAL MESAFEYİ KOYMAMIZ GEREKİYOR

Sinan Öncel, “Uzmanların görüşüne göre çok hızlı tedbir almamız gerekiyor ve sıkı tedbir almamız gerekiyor. Bu sıkı tedbirleri hemen almadığımız takdirde bizim muhtemel yaşayacağımız problemin büyüklüğü katlanarak artacak. Şu anda biz eğer bu önlemleri bir an önce almazsak riski büyüteceğiz. O yüzden biz şu anda hemen bu önlemleri almazsak şu anda 10 hasarla atlatacağımız problemi, 100 hasarla atlatmak durumunda kalacağız. O yüzden hemen pazartesi sabaha erken saatlerde bu kararı aldık. Tavsiye kararıdır tabi ki bu, üyelerimize gönderdik. Çünkü sosyal mesafeyi koymamız gerekiyor” dedi.

