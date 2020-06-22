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AVM’ler zorda, restoranlar kiralarını ödeyemiyor

22 Haziran 2020 Pazartesi 06:49
AVM’ler zorda, restoranlar kiralarını ödeyemiyor

AVM’ler zorda, restoranlar kiralarını ödeyemiyor

Koronavirüs sonrası normalleşme adımları kapsamında AVM’ler ve restoranlar açıldı. Ancak insanlar eskisi kadar rağbet göstermiyor. Bunda koronavirüsten korkanların yanı sıra karantina sürecinde evde yemek yapmayı öğrenmelerinin de etkisi büyük.

Personel maaşı çıkmıyor

Koronavirüs nedeniyle aylardır kapalı olan ancak açıldıktan sonra da yeteri kadar ilgi görmeyen AVM’lerdeki restoranların zorda olduğunu belirten Ziyafe Kayseri Mutfağı Yönetim Kurulu Başkanı Salim Yiğit, “Alışveriş merkezlerinde cirolarımız yüzde 75-80 oranında düştü. Şu an için kiralar değil, personel maaşlarımız bile çıkmıyor. Ciro üzerinden yüzde 10 ödeyelim dedik ama birçok AVM buna yanaşmadı. İlk ay için yüzde 40, yüzde 50 oranında indirim sonrasında ise yüzde 30, yüzde 40 indirim yapmayı tercih ettiler. AVM’lerin bazı firmalara farklı indirimler uyguladığını duyuyoruz. Bir indirim uygulanacaksa bu şeffaf ve herkes için geçerli olmalı” dedi.

Giyim, kozmetik gibi birçok sektörde markaların online satışlara yöneldiğini aktaran Yiğit, “Ancak yemek yapan firmaların böyle bir imkânı yok.Restorant fastfood işi ile uğraşan bir çok markanın paket servis satışında %50’den fazla düşüş var. Yemeksepeti ve paket servislerimiz yüzde 30 yüzde 40 seviyelerinde. AVM’lerin restoran katlarına uğrayan yok” Bizler hijyen anlamında bütün önlemlerimizi aldık siperlikler maskedir dezenfektandır ateş ölçü müdür tepsilerimizin yüksek derecelerde uygun şartlarda yıkanması. Vs. Vs. Müşterilerimizin yemek kültürü değişti bizlerde kendimizi değiştirdik. Yüksek derecede pişen yemeklerde zaten virüsün yaşama şansı yok. Buna rağmen insanlar dışarda yemek yemekten kaçınıyor. dedi. Alışveriş merkezlerinin aynı zamanda bir yaşam merkezi olmasının getirisi çok büyüktü insanlar buraya geldikleri zaman ailece geziyor alışverişini yapıyor eğlence merkezlerinde eğleniyor sinemasının filmini izliyor vakit geçiriyordu şimdiyse alışveriş merkezleri Sadece ihtiyaç gideriyor alışveriş merkezine gelen kişi ihtiyacını alıyor ve çıkıyor vakit geçirmiyor parada harcanmıyor.

Herkes aşçı oldu

İnsanların restoranlara gitmemesinin en büyük nedeninin koronavirüs korkusu olduğunu belirten Yiğit, çoğu kişi karantina sürecinde evde yemek yapmayı eğlenceli hale getirdi herkes Bu süreçte evinde aşçı oldu. Değişik tatlar denedi. Hamur işleri, pizzalar, hamburgerler, börekler, sulu yemekler… vs. Sadece kebap özleyenler var. Onun dışında pek uğrayan yok.

Şubeler kapanıyor

Restoranların kira ve ortak alan masrafları nedeniyle AVM’lerle başı dertte olduğu gibi cadde şubelerinde de farklı sorunlar var. Salim Yiğit konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu süreçte 5 şube kapattık böyle giderse daha da kapatmaya devam edeceğiz. Kısa çalışma ödeneği ve işçilerimize verilen bazı destekler çok yerinde oldu. Gerek devletimiz gerek kamu bankaları bizlere destek sağladı Ancak yine de sorunlarımız devam ediyor.” Sene sonuna kadar gerekli destekler sağlanmazsa zor günler kapıda. Bir çok esnafın çek senet ödemeleri sıkıntıda Bir çok marka sahibi zor günler geçiriyor İflasın eşiğinde olan bir sürü firma var.

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