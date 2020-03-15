AVM’lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği, tavsiyelerinin ‘yanlış anlaşıldığını’ belirterek ikinci bir açıklama yayımladı.Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetimi, Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri ile ilgili verilen ‘tavsiye’ niteliğindeki kararın kamuoyunda yanlış anlaşıldığını belirterek ikinci bir açıklama yaptı. Açıklamada AVM’lerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün (14 Mart 2020) AYD olarak yapmış olduğumuz basın açıklamamıza istinaden yanlış anlaşılmalara meydan vermemek adına belirtmek isteriz ki; AVM’lerin açılış kapanış saatleri, sabah 10:00 – akşam 22:00 olarak aynı kalacak olmakla birlikte; geçici süreyle sadece isteyen kiracıların, öğlen 12:00 – akşam 20:00 şeklindeki çalışma saatine göre faaliyet göstermelerine kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir.

“Önceliğimiz her zaman kamu sağlığını gözetmektir. Yaşanan bu süreçte ilk olarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize görev bildiğimizi bir kez daha vurgular, kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.”