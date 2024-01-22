Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor



IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını yarın açıyor. Fuarda 2024 sonbahar & kış ev tekstili kreasyonları, yeni ev kozmetiği ürünleri ve yeni uyku grubu ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak olan Lova Yatak, özel sürprizleriyle fuarda ilgi odağı olacak.

Vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun alışkanlıklarına özel tasarlanmış yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini sunan Lova Yatak, dünya mobilya sektörünün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluşacak. Lova Yatak, 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda yeni yatakları, yeni ev kozmetiği koleksiyonu ve birbirinden çeşitli yeni ev tekstili ürünleri ile yer alacak.

Yenilikçi Tasarımlar ve Rahat Uyku Deneyimi

Rahat uyku deneyimini yenilikçi tasarımlarla birleştiren Lova Yatak, İstanbul Fuar Merkezi 3. Salon, 311/B standında ziyaretçilerinin beğenisini kazanacak yeni ürünlerini sergileyecek. Özellikle uyuma alışkanlıklarına odaklanan Lova Yatak, Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği yeni ürünlerini de bu fuarda tanıtacak.

‘‘Tüm Sektör Temsilcilerini ve Halkımızı Fuara Bekliyoruz!’’

Ergonomik tasarımları, farklı vücut yapılarına uygun son teknoloji kullanılarak tasarlanmış yatakları ile İstanbul Mobilya Fuarı'nda göz alıcı bir sunumla ziyaretçileri karşılayacak olan Lova Yatak, ziyaretçilere evlerindeki rahatlığı ve lüksü en üst düzeye çıkarmaları için ilham verici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Lova Yatak Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer, “Lova Yatak olarak 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi, IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda tüm ekibimizle yerimizi alıyoruz. Sektörümüzün temsilcilerini, basın mensuplarını ve halkımızı 3. Salon, 311/B standında yeni modellerimiz ve sürprizlerimizle bekliyoruz.” dedi.