Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor

Doğanlar Mobilya Grubu’nun rahat uyku markası LOVA Yatak, dünya mobilya sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nın bu yıl da katılımcısı oluyor. 

22 Ocak 2024 Pazartesi 10:47
Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor






Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı başlıyor


IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını yarın açıyor. Fuarda 2024 sonbahar & kış ev tekstili kreasyonları, yeni ev kozmetiği ürünleri ve yeni uyku grubu ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak olan Lova Yatak, özel sürprizleriyle fuarda ilgi odağı olacak.

Vücut yapısı ve uyuma alışkanlıklarına uygun alışkanlıklarına özel tasarlanmış yatak seçenekleriyle uykunun en rahat halini sunan Lova Yatak, dünya mobilya sektörünün liderlerini bir araya getiren IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluşacak. Lova Yatak, 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan fuarda yeni yatakları, yeni ev kozmetiği koleksiyonu ve birbirinden çeşitli yeni ev tekstili ürünleri ile yer alacak. 

Yenilikçi Tasarımlar ve Rahat Uyku Deneyimi

Rahat uyku deneyimini yenilikçi tasarımlarla birleştiren Lova Yatak, İstanbul Fuar Merkezi 3. Salon, 311/B standında ziyaretçilerinin beğenisini kazanacak yeni ürünlerini sergileyecek. Özellikle uyuma alışkanlıklarına odaklanan Lova Yatak, Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettiği yeni ürünlerini de bu fuarda tanıtacak.

‘‘Tüm Sektör Temsilcilerini ve Halkımızı Fuara Bekliyoruz!’’

Ergonomik tasarımları, farklı vücut yapılarına uygun son teknoloji kullanılarak tasarlanmış yatakları ile İstanbul Mobilya Fuarı'nda göz alıcı bir sunumla ziyaretçileri karşılayacak olan Lova Yatak, ziyaretçilere evlerindeki rahatlığı ve lüksü en üst düzeye çıkarmaları için ilham verici bir deneyim sunmayı hedefliyor.  Lova Yatak Genel Müdür Yardımcısı Erim Tamer, “Lova Yatak olarak 23-28 Ocak 2024 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi, IIFF 2024 İstanbul Mobilya Fuarı’nda tüm ekibimizle yerimizi alıyoruz.  Sektörümüzün temsilcilerini, basın mensuplarını ve halkımızı 3. Salon, 311/B standında yeni modellerimiz ve sürprizlerimizle bekliyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
MobilyaMobilya FuarıLova Yatak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak
Sarsılmaz Las Vegas'ta gövde gösterisi yapacak
Şehir hastanelerine Arap talip BAE'den geldi
Şehir hastanelerine Arap talip BAE'den geldi
Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı
Gamelu, ayakkabıda devrim yarattı, 500 bayiye ulaştı
Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekliye ek zam oranlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
2023’te kredi borçlanmaları yüzde 54 arttı
2023’te kredi borçlanmaları yüzde 54 arttı
Sinangil'den Gluten Yok markaıyla Çölyak hastalarına umut oldu
Sinangil'den Gluten Yok markaıyla Çölyak hastalarına umut oldu
Üsküdar Belediyesi'nden tatlı ve börek için 1.5 milyon lira
Üsküdar Belediyesi'nden tatlı ve börek için 1.5 milyon lira
2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ek zam gelecek mi?
2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ek zam gelecek mi?
İBB Hataylı üreticiden aldığı narenciyeyi İstanbul'a getirdi
İBB Hataylı üreticiden aldığı narenciyeyi İstanbul'a getirdi
Demirtaş Hoca'dan 2024 değerlendirmesi | Zorlu bir yıla giriyoruz
Demirtaş Hoca'dan 2024 değerlendirmesi | Zorlu bir yıla giriyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim