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Avrupa’daki milyonlarca kişi Türk gelinlikleriyle evleniyor 

Dünyada sektörünün en büyük fuarlarından biri haline gelen IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı 16’ıncı kez kapılarını açtı.

25 Kasım 2022 Cuma 12:08
Avrupa’daki milyonlarca kişi Türk gelinlikleriyle evleniyor 

Avrupa’daki milyonlarca kişi Türk gelinlikleriyle evleniyor 



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin 22-25 Kasım 2022 tarihlerinde fuar ile eş zamanlı düzenlediği Alım Heyeti organizasyonunda, Türk gelinlik ve abiye giyim üreticileri ve ihracatçıları ürünlerini, 10 farklı ülkeden yabancı alıcılara sergiledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “IF Wedding Fashion sektörde artık marka haline gelmiş bir fuar ve her sene dünyanın birçok noktasından 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Ülkemizin gelinlik üretiminin yüzde 70'lik kısmını İzmir tek başına karşılıyor. Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünya geneline ihracat yapıyoruz. Bu sene Birliğimiz, Ticaret Bakanlığı kanalıyla fuar ile eş zamanlı olarak üç gün boyunca gelinlik, damatlık, abiye, çocuk abiye ve aksesuar sektörlerini kapsayan alım heyeti organize etti. Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, İtalya, Makedonya, Yunanistan olmak üzere 10 farklı ülkeden 51 yabancı alıcıyla 18 firmamız yaklaşık 200 görüşme gerçekleştirdi.” dedi.

Türkiye’nin konfeksiyon ihracatının Ocak-Ekim döneminde yüzde 7 artışla 17,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Sertbaş, “2021 yılı dünya genelinde gelinlik, takım elbise ve abiye giyim sektöründe 145 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Alım heyetimize katılan hedef ülkelerden Almanya 2021 yılında ilgili sektörlerde 13,6 milyar dolar ithalatıyla ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Alım heyetinin diğer bir önemli ülkesi Fransa ise 2021 yılında 7,6 milyar dolarlık ithalatıyla üçüncü sırada. Birleşik Krallık’ın 2021 yılında ithalat tutarı 6,9 milyar dolar, İtalya'nın ise 4,8 milyar dolar. Biz yeni ticari bağlantılarla Türkiye'nin, gelinlik, takım elbise ve abiye sektörlerinde dünya pazarından aldığı yüzde 4 payı yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

IF Wedding Fashion 2022 fuarı süresince Gelinlik Tasarım Yarışması, defileler, atölye çalışmaları ve söyleşiler de gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
GelinlikEIB
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