Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Avrupalı kızlar Türk gelinliği ile nikah masasına oturuyor

Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen Fashion Breeze 2023 defilesine katılan ünlü modacı Aynur Açıkgöz, “Gelinlik sektöründe özellikle üretim ve ihracat alanında dünyada ilk 5’in içerisindeyiz” dedi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi 13:57
Avrupalı kızlar Türk gelinliği ile nikah masasına oturuyor

Ünlü modacı: Ülke olarak gelinlik ihracatında ilk 5’teyiz

Sunucu İpek Tanrıyar, ünlü modeller Wilma Elles, Ece Gürsel ve Elif Ece Uzun'un podyumda yer aldığı Fashion Breeze 2023 defilesinin dördüncüsü düzenlendi. Defileye katılan ünlü modacı Aynur Açıkgöz, gelinlik üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5’inci sırada olduğunu belirtti. Defilenin bu yılki teması ise ‘kadına şiddet’ olarak belirlendi.

Haute Couture markasının sahibi Aynur Açıkgöz’ün, Fashion Breeze 2023 defilesi için hazırladığı ‘dream’ isimli koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Öte yandan Açıkgöz, üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü moda tasarımcısı Nur Yerlitaş’a benzerliğiyle dikkat çekti.

Gelinlik dışında, özel davet kıyafetleri ve tasarım elbiseler de hazırladıklarını kaydeden ünlü modacı Açıkgöz, “Yurtiçinde ve yurtdışından çok sayıda müşterimize özel tasarımlar sunmaktayız. Yurtdışındaki müşterilerimiz genellikle Instagram sayfamızdan modellerimizi görüp beğeniyorlar, bazen de özel tasarım yaparak ulaşıyoruz.” dedi.

“Gelinliğin modası değil kullanılan malzemenin modası değişir”

Gelinlik modasının her yıl değişiyor gözükse de aslında değişenin kullanılan malzeme olduğunu ifade eden Açıkgöz, “Seramoni ne olursa olsun gelinliğin bir profili, gustosu vardır. Gelinliğin değil kullanılan malzemenin modası değişir” dedi.

Sektörün yeni trendi: Gelin Koçluğu

Gelinlik sektöründe yeni trend olan ‘gelin koçluğuna’ dikkat çeken Açıkgöz şunları söyledi: “Gelin koçluğu, düğün tarihinden yaklaşık iki ya da üç ay önce yapılmaya başlanan bir hizmet. Bu kapsamda gelin adayına; seremoninin yapılacağı ortama hangi tarz bir gelinlik modelinin daha uygun olacağı, nasıl bir saç ve makyaj yapılmalı bu konularda destek veriliyor. Çiftler, düğün tarihi yaklaştıkça heyecan ve stresten bazı şeyleri gözden kaçırabiliyor. Gelin koçluğu hizmeti ile kusursuz bir süreç geçirmeleri sağlanıyor.”

Anahtar Kelimeler:
GelinlikGelinlik Fuarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu
Evrim Hizaler, Anadolu Vakfı’nın yeni Genel Müdürü oldu
Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı
Ytong |Türkiye ısı yalıtımına 40 milyar dolar harcadı
Termik santral canlı popülasyınu öldürdü
Termik santral canlı popülasyınu öldürdü
Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu
Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu
TESK Başkanı Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de
TESK Başkanı Palandöken | Esnafın gözü TBMM'de
Öğrencilere oda veremeyen KYK, yurt binalarını satıyor
Öğrencilere oda veremeyen KYK, yurt binalarını satıyor
AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu
AksuVital, Gıda Takviyeleri için analiz merkezi kurdu
Genç girişimciler yatırım rekoru kırıyor
Genç girişimciler yatırım rekoru kırıyor
Yanmar markalı ilk traktör teslimatını gerçekleştirdi
Yanmar markalı ilk traktör teslimatını gerçekleştirdi
Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı
Büyük Almatı Çevre Yolu Tamamlandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim