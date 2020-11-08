Ayakkabıya can veren sektör 63’üncü kez bir araya geliyor





Dünya pazarının en önemli aktörlerini buluşturan Türkiye’nin tek ayakkabı yan sanayi fuarı AYSAF, bu yıl 63’üncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 500’ün üzerinde firmanın ayakkabı makinaları, aksesuarlar, tekstil ürünleri, kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine dair ürünlerini sergileyeceği fuarı, 4 günde 20 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye’nin tek ayakkabı yan sanayi fuar olan AYSAF - Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Vakfı (TASEV) ve Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) iş birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 18 - 21 Kasım 2020 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yıl 63’üncü kez sektörü buluşturacak olan Türkiye’nin tek, Avrasya’nın ise en büyük ayakkabı yan sanayi fuarında, sektöre dair yeni ürün ve teknolojiler görücüye çıkarılacak.

4 günde binlerce ziyaretçi ağırlanacak

Aksesuar ve tekstil ürünlerinden kalıp, taban, topuk, küf, kimyasallar, bitmiş ve yarı mamul ham deri, suni deri ve deri işleme makinelerine kadar sektöre yönelik tüm yenilikçi ürünlerin tanıtılacağı fuar, bu yıl yerli ve yabancı 500’ün üzerindeki firmaya ev sahipliği yapacak. 60 bin metrekarelik alanda düzenlenecek Türkiye’nin tek ayakkabı yan sanayi fuarını, 4 günde binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

2 milyar dolarlık ihracat hedefine yan sanayi ile ulaşılacak

Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, fuar süresince gerçekleştireceği B2B ikili iş görüşmeleriyle, küresel arenadaki ağırlığını bir üst seviyeye taşıyacak. 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü her geçen gün belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü, ayakkabı yan sanayinin de katkısıyla 2023 yılında 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, aynı zamanda havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken, fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.