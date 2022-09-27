Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ayasofya Camii’nin 150 yıllık komşusu satılık

Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL’den satışa çıkarıldı. Taşınmaz kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve faaliyete açılması amacıyla alıcıların tekliflerine açılan han, hem işlevselliği hem de konumuyla değerini her geçen gün artırıyor.

27 Eylül 2022 Salı 12:22
Ayasofya Camii’nin 150 yıllık komşusu satılık

Ayasofya Camii’nin 150 yıllık komşusu satılık

1800’lerin başında saray doktoru Nuri Kenan Paşa tarafından inşa ettirilen ve döneminde muayenehane olarak kullanılan Sultanahmet Meydanı’ndaki Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL’den satışa çıkarıldı. Taşınmaz kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması ve faaliyete açılması amacıyla alıcıların tekliflerine açılan han, hem işlevselliği hem de konumuyla değerini her geçen gün artırıyor.

Yıllar boyu korunarak nesilden nesile aktarılan ülkemizdeki taşınmaz kültür varlıklarının birçoğu, hem işlevselliği hem de konumu itibarıyla değerini her geçen gün artırıyor. Son olarak 1800’lerin ortasında saray doktoru Nuri Kenan Paşa tarafından inşa ettirilen ve döneminde muayenehane olarak kullanılan Sultanahmet Meydanı’ndaki Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL’den satışa çıkarıldı. Gerek tekrar kullanıma açılması gerekse kültürel mirasın yaşatılması amacıyla satışa çıkarılan 600 metrekarelik 6 katlı mülk, Ayasofya Camii’ne 70 metre, Yerebatan Sarnıcı’na 30 metrelik mesafesi itibarıyla İstanbul’un merkezindeki konumuyla yatırımcıların radarına girdi.

Leman Esma Kasay Han’ın ikinci dereceden tarihi eser olduğunu belirten hanın satış yetkilisi gayrimenkul ve emlak ofisi REDSTONE İCG’nin Kurucusu Turgay Öztürk, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar korunan birçok taşınmaz tarihi yapı, zaman içinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile işlevselliğini günümüze kadar sürdürebiliyor. İstanbul’un merkezinde konumlanan Leman Esma Kasay Han da inşa edildiği vakitte geleceği öngören mimari tasarımıyla bu yapılar arasında yer alarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu yüzden yapının kültürel değerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve faydalı şekilde kullanılması amacıyla Nuri Kenan Paşa’nın torunlarının torunları öncülüğünde satışa çıkarıldı.”

6 katlı tarihi yapı 600 metrekarelik kullanım alanıyla işlevselliğini sürdürüyor

Satışa çıkarılan 6 katlı tarihi yapının her katının 93 metrekare olmak üzere toplam 600 metrekarelik bir alana sahip olduğunun altını çizen Turgay Öztürk, “Leman Esma Kasay Han’ın 10 odalı geniş kullanım alanının yanı sıra altıncı ve yedinci katta 25 metrekarelik iki terası var. Giriş katında ise 93 metrekare büyüklüğünde ve 22  ve 5 metre uzunluğunda çift cepheli mağaza alanı yer alıyor. Şu anda tek girişi kullanılan yapının, çift girişi bulunuyor. Bu sayede dükkan ve üst katlar için girişler ayrı ayrı değerlendirilebiliyor” dedi.

Meydandaki eserlerin aynı anda görülebildiği tek anıt eser oldu

Yapının, Sultanahmet Meydanı’ndaki eserlerin aynı anda görülebildiği tek anıt eser olma ayrıcalığını taşıdığını söyleyen REDSTONE İCG Kurucusu Turgay Öztürk, “Leman Esma Kasay Han’ın çeşitli noktalarından adalar ve boğaz manzarasının kesintisiz olarak görülebilmesi seyir keyfi yaşatırken, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı dışındaki eserlere yakınlığı da yapının tarihi dokusuna ruh katıyor. Örneğin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen noktaya yerleştirilen Milyon Taşı’nın hemen yanında yer alması, yapının ruhu kadar lokasyon açısından da değerini pekiştiriyor. Bu yüzden yapının gerek işlevselliği gerekse kültürel değerinden dolayı tüm talepleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Eserin satışının sürdürülebilir ilkeler odağında gerçekleştirilmesini önceliklendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dassault Systemes Diota'yı Satın Aldı
Dassault Systemes Diota'yı Satın Aldı
Türkiye sorunu yenilenebilir enerji ile çözebilir
Türkiye sorunu yenilenebilir enerji ile çözebilir
57 bin liralık Apple telefon için gece yarısı kuyruk
57 bin liralık Apple telefon için gece yarısı kuyruk
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz indi, dolar fırladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Faiz indi, dolar fırladı
Fosil Yakıtlardan Vazgeçelim | Kaderimiz Kömürle Çizilmesin!
Fosil Yakıtlardan Vazgeçelim | Kaderimiz Kömürle Çizilmesin!
Altında ihracat şampiyonu Minanur, enerjide devler liginde
Altında ihracat şampiyonu Minanur, enerjide devler liginde
14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor
14 günlük koşulsuz cayma hakkı kalkıyor
Rasyotek ve Benefits ile Şirketlere 20 Milyar Liralık Doğrudan Kazanç
Rasyotek ve Benefits ile Şirketlere 20 Milyar Liralık Doğrudan Kazanç
Kuru üzüm ihracatı 441 milyon dolar kazandırdı
Kuru üzüm ihracatı 441 milyon dolar kazandırdı
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enerji krizi için uyardı
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, enerji krizi için uyardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim