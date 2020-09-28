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AYMOD Fuarı ayakkabı sektörünü bir üst seviyeye taşıyacak

Ayakkabı sektörünün yakından takip ettiği AYMOD Fuarı, 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

28 Eylül 2020 Pazartesi 08:06
AYMOD Fuarı ayakkabı sektörünü bir üst seviyeye taşıyacak

AYMOD Fuarı ayakkabı sektörünü bir üst seviyeye taşıyacak

Sektöre yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuar, binlerce ziyaretçinin yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetlerini ağırlayacak.

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD Fuarı, bu yıl 63’üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarı binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

2020 - 2021 Sonbahar & Kış koleksiyonu görücüye çıkarılacak

Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000’in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan, ABD ve Avrupa’ya kadar 52 ülkeden alım heyetleri ağırlanacak. Kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin yer alacağı fuarda 2020-2021 Sonbahar/Kış sezonu ürünleri uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak.

B2B iş görüşmeleri ticareti arttıracak

Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki AYMOD Fuarı, katılımcı ve sektör profesyonellerine yeni iş fırsatları sunacak. Fuarda ayrıca B2B iş görüşmelerinin yanı sıra özel etkinlikler ve seminerler de düzenlenerek, sektördeki yeni trendler tartışmaya açılacak.

Türk ayakkabı sektörü ihracatını 2 milyar dolara taşıyacak

Bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 4.6 oranında arttırmayı başaran Türk ayakkabı sektörünün bu yılki hedef ise 1.2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı pazarındaki rolünü her geçen gün belirginleştiren Türk ayakkabı sektörü, 2023 yılında ise 2 milyar dolarlık bir ihracata kilitlenmiş durumda. Türkiye’de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü, salgın süreci sonrası sektörün ilk randevusu olan AYMOD Fuarı’na hazırlanıyor.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunluluğu

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken; fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.

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