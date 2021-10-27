Azerbaycan yatırım zirvesi | Karabağ'a yatırım fırsatları

Azerbaycan Ekonomi ve Kültür Bakanlıklarının himayelerinde, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) tarafından organize edilen “Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi” bugün başladı. 29 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek zirvenin açılış töreninde Azerbaycan, Türkiye ve diğer üye ülkelerden bakanlar, iş insanları ve çok sayıda startup temsilcisi yer aldı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve 3 gün boyunca devam edecek zirvede, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, KOBİA Başkanı Orhan Mammadov ve ICYF Başkanı Taha Ayhan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Üye ülkelerden büyük ilgi gören zirvede start-up’ların çalışmalarını sergiledikleri ICYF Fuarı, kamu birimlerinden ve özel sektörden önemli isimlerin bulunduğu paneller, kültürel etkinlikler, genç girişimcilerle iş insanlarının bir araya geldiği aktiviteler ve gün sonunda geniş katılımlı bir gala yemeği düzenlendi. İlk gün kapsamında; “Karabağ'da Yatırımlar: Öngörülebilir Beklentiler”, “Covid 19 Sonrası Ekonomik İyileşme için Güçlü Start-up Ekosistemi”, “İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Ekonomik ve Ticari Beklentiler: Zorluklar ve Fırsatlar” isimli paneller düzenlendi.

Güçlü bir geleceğin, gençlere yatırımla mümkün olabileceğini vurgulayan ICYF Başkanı Taha Ayhan,

“ICYF olarak gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarını sağlamak için kültür, sanat, spor, teknoloji, ekonomi gibi pek çok alanda onları besleyecek aktivitelere imza atıyoruz. Özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin kalkınması noktasında genç girişimcilerimizin önemli bir rol üstleneceğini düşünüyor ve güçlü bir geleceğin, gençlere yatırımla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu noktada Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi pek çok farklı alandan değerli katılımcılarıyla bizler için çok kıymetli. Zirve sonunda genç girişimciler için önemli kazanımlar sağlayacağımıza ve küresel pazarda Müslüman gençlerin görünürlüğünün daha da artacağına inanıyorum” dedi.

Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov, şu açıklamalarda bulundu:

“Değerli hükümet yetkililerimiz, sektörlerinde lider isimler ve genç girişimcilerimiz arasındaki iletişimi bu zirve vesilesiyle bir adım öteye taşıyoruz. Hem ekonomik kalkınma hem de kültürel değerlerin aktarımı noktasında bu gibi etkinliklerin önemi büyük. Biz bir arada olduğumuz sürece, gençlerimizin önünde hiçbir engel duramaz. Bu noktada bizlere düşen, bu gibi organizasyonlarla Müslüman gençleri cesaretlendirmek ve girişimcilerimizi global arenada daha iyi tanıtmak. KOBIA olarak ulusal kalkınmanın en dinamik yapısı olan gençlerimizi her platformda desteklemeye devam edeceğiz. ”

KARABAĞ VE GENCE ZİYARET EDİLECEK

Zirve 28 ve 29 Ekim tarihlerinde hız kesmeden devam edecek. Bu kapsamda 28 Ekim’de girişimciler, yatırımcılar ve kamu yetkililerin katılacağı paneller düzenlenecek. 29 Ekim’de ise işgalden kurtarılmış bölgeler Karabağ ve Gence ziyaret edilecek. Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından organize edilecek kültür turunda kurtarılmış bölgeler ziyaret edilerek analizler ve ileriye dönük planlamalar yapılacak.