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Bahçe keyfine konfor katan teknoloji | Somfy motorlo pergola çözümleri

Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’nin motorlu pergola çözümleriyle bahçe keyfine yüksek konfor da eşlik ediyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:19
Bahçe keyfine konfor katan teknoloji | Somfy motorlo pergola çözümleri

Bahçe keyfine konfor katan teknoloji | Somfy motorlo pergola çözümleri 

Müşterilerine dört mevsim bahçe keyfi sunmak isteyen restoran ve kafe işletmecilerinin tercihi Somfy motorlu pergola sistemleri oluyor. Akıllı ev ve otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy’nin motorlu pergola çözümleriyle bahçe keyfine yüksek konfor da eşlik ediyor.

Somfy, pergolaları teknolojiyle tanıştıran çözümleriyle hem yaz hem de kış aylarında keyfinize konfor katıyor. Somfy’nin motorlu pergola sistemleri, uzaktan kumandanızın sadece tek düğmesine basılarak açılıp kapanıyor. Sistem sayesinde gölgelikler, gölge ve güneş ışığını idare etmek için istediğiniz kadar açılıyor ve kapanıyor. Yağmurlu havalarda tamamen kapanarak ıslanmanızı da önlüyor. Somfy motorlu pergola sistemleri, kusursuz çalışması sayesinde mekanizma ve kumaşın ömrünü uzatıyor. Motorlu pergolanızın kumaş gerginliği, bozulmadan uzun süre konumunu koruyor. Ürün, pergolanızın kumaş cinsine bağlı olarak yağmurlu havalarda atık suyun akıp gitmesine de yardımcı oluyor. Hem sisteme bir engel takıldığında hem de pergolanızın kumaşı tam gergin konuma geldiğinde motor duruyor ve sisteminizi tamamen koruyor.

Sıcak bir atmosfer yaratmak istediğinizde; ışık kısma sistemli aydınlatma alıcısı, pergola veya bahçenizdeki aydınlatma seviyesini kontrol etmenize olanak sağlıyor. Ayrıca bahçe mobilyalarınızı UV ışınlarının zararlarından otomatik olarak korumak isterseniz, kablosuz güneş sensörü seçeneği de kolaylıkla pergola ya da bina cephenize monte edilebiliyor. Dilerseniz, TaHoma akıllı ev sistemi veya Connexoon kullanarak, pergolanızı başka Somfy ürünleri ile birlikte kumanda etmeniz ve akıllı telefondan yönetebilmeniz de mümkün oluyor.  

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