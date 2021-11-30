Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti

Piyasalar bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etmesinin ardından karıştı.

30 Kasım 2021 Salı 17:27
Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti

Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti


Türk Lirası'nın değer kaybı haftanın ikinci günü devam etti. Dün günü sakin geçiren döviz piyasası bugün siyasiler canlı yayına çıkınca yeniden karıştı. Dolar gün içinde 13 lirayı geçerek yeni rekor kırarken, uzmanlar yurt içindeki dinamikler yüzünden artışın devam ettiği yorumlarını yaptı.

İNFO YATIRIM TEKNİK ANALİZİ

•    Kasım ayında yapılan faiz indirimi ile birlikte Fed’in varlık alım programlarını azaltım hızını 2 katına çıkaracağı ve faiz artırımını 2022 ortalarından 2022 başlarına çekeceği beklentisi ile Dolar / TL geçtiğimiz hafta 13,49 seviyesini test etti.
•    Geçtiğimiz haftanın son günlerinde ise coronavirüs pandemisinde 4. dalga endişesi tüm piyasaları etkiledi. Afrika’da görülen ve Avrupa’ya da sıçrayan Omicron varyantının daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha güçlü olduğu bildiriliyor. Bu varyant haberi ile Fed’in varlık alım hızını artırmaması ve faiz artırımını 2023’e ertelediği konuşuluyor.


•    Yurtiçi dinamiklere bağlı olarak Dolar / TL yükselmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan ziyareti sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem" ifadelerini kullanması sonrasında kur yükselmeye devam etti.

•    Dolar / TL’nin seyri açısından bugün Powell, Yellen ve Lagarde’nin konuşmaları takip edilecek. Veri akışı açısından yoğun olan haftada yarın Türkiye 3Ç21 büyümesi, Çarşamba ADP Tarım Dışı İstihdam, Cuma günü ise Türkiye Kasım ayı TÜFE ve ABD Tarım Dışı İstihdam verileri takip edilecek.


Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları,
yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
 

İnfo Yatırım’dan girişimlere kaynak platformu | Startup Burada
İnfo Yatırım’dan girişimlere kaynak platformu | Startup Burada
İnfo Yatırım'dan Dolar, Ons Altın ve Gram Altın analizi
İnfo Yatırım'dan Dolar, Ons Altın ve Gram Altın analizi
İnfo Yatırım | Aralık Ayında da TCMB'den Faiz İndirimi Bekliyoruz
İnfo Yatırım | Aralık Ayında da TCMB'den Faiz İndirimi Bekliyoruz
İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme
İnfo Yatırım’dan dikkat çeken büyüme
TCMB Faiz İndirir mi?
TCMB Faiz İndirir mi?
Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Altında
Ekim Ayı Enflasyon Beklentileri Altında
İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021
İnfo Yatırım'dan Dolar - TL Teknik Analizi 26 Ekim 2021
İnfo Yatırım haftalık makro bülten | 22 Ekim 2021
İnfo Yatırım haftalık makro bülten | 22 Ekim 2021
Anahtar Kelimeler:
DolarTLDöviz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Piyasalarda yeni varyant belirsizliği | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten
Özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 30 büyüdü
Özel markalı ürünler 9 ayda yüzde 30 büyüdü
Kur dalgalanması ile yabancılar Türk şirketlerini talan etti
Kur dalgalanması ile yabancılar Türk şirketlerini talan etti
TMSF Başkanı Karakaş IADI İcra Kurulu’na seçildi
TMSF Başkanı Karakaş IADI İcra Kurulu’na seçildi
Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı
Tuğçe Bora Kılıç, HSBC Türkiye COO’su olarak atandı
Türkiye'nin borcu ekim ayında 88 milyar arttı, 2.2 trilyona yükseldi
Türkiye'nin borcu ekim ayında 88 milyar arttı, 2.2 trilyona yükseldi
Güven azaltan liderlik davranışları
Güven azaltan liderlik davranışları
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Omicron
Efsane Cuma’da Online Alışveriş Rekoru Kırıldı
Efsane Cuma’da Online Alışveriş Rekoru Kırıldı
İnfo Yatırım’dan girişimlere kaynak platformu | Startup Burada
İnfo Yatırım’dan girişimlere kaynak platformu | Startup Burada

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim