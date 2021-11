Bahçeli konuştu dolar yükseldi, TL değer kaybetti



Türk Lirası'nın değer kaybı haftanın ikinci günü devam etti. Dün günü sakin geçiren döviz piyasası bugün siyasiler canlı yayına çıkınca yeniden karıştı. Dolar gün içinde 13 lirayı geçerek yeni rekor kırarken, uzmanlar yurt içindeki dinamikler yüzünden artışın devam ettiği yorumlarını yaptı.

İNFO YATIRIM TEKNİK ANALİZİ

• Kasım ayında yapılan faiz indirimi ile birlikte Fed’in varlık alım programlarını azaltım hızını 2 katına çıkaracağı ve faiz artırımını 2022 ortalarından 2022 başlarına çekeceği beklentisi ile Dolar / TL geçtiğimiz hafta 13,49 seviyesini test etti.

• Geçtiğimiz haftanın son günlerinde ise coronavirüs pandemisinde 4. dalga endişesi tüm piyasaları etkiledi. Afrika’da görülen ve Avrupa’ya da sıçrayan Omicron varyantının daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha güçlü olduğu bildiriliyor. Bu varyant haberi ile Fed’in varlık alım hızını artırmaması ve faiz artırımını 2023’e ertelediği konuşuluyor.



• Yurtiçi dinamiklere bağlı olarak Dolar / TL yükselmeye devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan ziyareti sonrasında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Asla bu konudan taviz vermem" ifadelerini kullanması sonrasında kur yükselmeye devam etti.



• Dolar / TL’nin seyri açısından bugün Powell, Yellen ve Lagarde’nin konuşmaları takip edilecek. Veri akışı açısından yoğun olan haftada yarın Türkiye 3Ç21 büyümesi, Çarşamba ADP Tarım Dışı İstihdam, Cuma günü ise Türkiye Kasım ayı TÜFE ve ABD Tarım Dışı İstihdam verileri takip edilecek.



Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.

Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları,

yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir