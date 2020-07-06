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Bakanlar Regnum Carya'da bir araya geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24
Bakanlar Regnum Carya'da bir araya geldi

Bakanlar Regnum Carya'da bir araya geldi


Antalya Regnum Carya’da bir araya gelen iki bakan, Ukrayna-Türkiye Ortak Stratejik Planlama Grubunun alacağı yeni kararları masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Türkiye’ye gelen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan siyasi kararları konuşmak üzere Bakan Çavuşoğlu’yla bir araya geldi. 

Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Kuleba ve Çavuşoğlu Antalya Regnum Carya’da gerçekleştirdikleri toplantıda, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk ilişkilerinin yeni normalle birlikte daha da güçleneceğine vurgu yaptılar. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yabancı misafirler için kapılarını tekrar açacağını ve 1 Temmuz itibariyle Ukrayna ile tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla birlikte iki ülke arasındaki turizmin tekrar güçleneceğini belirtti. 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba:“ Vatandaşlarımızın Türkiye’de güvenli bir şekilde tatil yapmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığından hiçbir şüphe duymuyoruz. Yeni normalle birlikte ülke olarak turizm cenneti olan Türkiye’ye ilgimiz tekrar eskisi gibi olacaktır” dedi. 

Türkiye-Ukrayna dostluğunun güçlenerek devam edeceğine dair mesajlarla toplantıyı sonlandıran iki bakan finalde objektiflere birlikte poz verdi.

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