Balıkesir 3 milyar dolar ihracat hedefliyor





Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ekonomi Gazetesi iş birliğinde düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları-Balıkesir” toplantısına Balıkesir Sanayi Odası ev sahipliği yaptı. Toplantıda, 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en çok ihracat yapan 5 firmanın ödüllendirildiği “Balıkesir İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” de yapıldı.

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi 2022 yılında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında Balıkesir İhracat Şampiyonu olurken, Simtek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Balıkesir’de en çok ihracat yapan ikinci firma ödülünün sahibi oldu. Milano Ağaç Kaplama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi zirvenin üçüncü basamağında yer alırken, D-Stil Mermer Dış Ticaret İç Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi dördüncülük, Kozaklı Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi beşincilik ödülünü aldı.

BSO Başkanı Nazmi Yarış’tan örnek ev sahipliği



“Ege İhracat Buluşmaları-Balıkesir” buluşması için Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir’e giden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve beraberindeki heyete, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış gün boyunca ev sahipliği yaptı. Heyet ilk ziyaretini BSO Başkanı Nazmi Yarış’ın mihmandarlığında; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a yaptı. Ziyarette Balıkesir ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında olası iş birlikleri görüşüldü.

İmece usulü kurulan holding ihracat şampiyonu oldu

EİB heyetinin, Balıkesir’de ikinci durağı Almanya ve Hollanda’da çalışan 3 bin 500 gurbetçinin 1968 yılında güçlerini birleştirerek kurdukları, EİB üyeleri arasında 2022 yılında Balıkesir ihracat şampiyonu olan İşbir Holding’e ait fabrikalar oldu.



İşbir Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Gültepe ve İşbir Sentetik Genel Müdür Vekili Gürsel Ötegengil’in evsahipliği yaptığı ziyarette, İşbir Holding’e ait 2 fabrika ve ARGE Merkezi ziyaret edildi.

İşbir Holding’teki ziyarette konuşan İşbir Holding İcra Kurulu Başkanı Metin Gültepe, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarında endüstriyel ambalaj malzemesi olarak kullanılan BigBag ürünü için yarım mamül iplik, kumaş üretimi yaptıklarını, İşbir Sentetik’in 1968 yılında kurulan ilk fabrikasında ise; duvardan duvara halı sektörü için halı tabanı 1. ve 2. taban kumaşları ürettiklerini dile getirdi. Gültepe, “İşbir Sentetik olarak bu ürünün Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. İşbir Sentetik, 2022 yılında 110 milyon USD satış gerçekleştirdi. Satışlarımızın yüzde 64’ünü ihraç ettik. İşbir Sentetik olarak 2022 yılında 70 milyon USD dövizi ülkemize kazandırdık” şeklinde konuştu.

EİB heyeti, Balıkesir programı kapsamında; Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula ve Balıkesir Genç İşinsanları Derneği (BAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Bilcanlı’yı da ziyaret etti.



Balıkesir Sanayi Odası’nda düzenlenen “Ege İhracat Buluşmaları-Balıkesir” buluşmasında konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir’in Ege Bölgesi yanında Marmara’ya da göz kırpan konumuyla diğer birliklerle de iş birliğini sürdürdüğünü ancak büyük oranda ihracat faaliyetlerini İzmir üzerinden gerçekleştiren bir il konumunda olduğunun altını çizdi.



Balıkesir 5 milyar dolar ihracat yapacak potansiyele sahip

“Balıkesir’in 2022 yılında 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla kendi rekorunu kırdığını görmek son derece mutluluk verici” diyen Vali Şıldak, “Balıkesir OSB ve Balıkesir’in dört bir yanında yeni OSB’lerin kuruluyor olması, Balıkesir’de sanayi, tarım, ticaret ve diğer alanların gelişiyor olması, yüksek teknolojili ürünlerin üretileceği Marmara OSB’nin temellerinin atılıyor olması heyecan verici. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın katılımıyla burada 14 fabrikamızın temeli atılacak. Bu son derece heyecan verici bir gelişme. Tarım alanında da çok büyük hamleleri görmekteyiz. Gönen’de Türkiye’de en büyük topraksız tarımın gerçekleştirileceği, Seracılık yapılacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz 8 bin dekar alan üzerinde 2 ay gibi kısa bir sürede tescil aşamasına gelmiş durumda. Bütün bunlar Balıkesir’in sahip olduğu kapasitenin hızlı bir şekilde gün yüzüne çıkıyor olmasıdır. Bütün bunlar ihracat rakamlarına da önümüzdeki yıllarda büyük oranda tesir edecek. Bugün 1 milyar dolar olarak telaffuz edilen ihracat rakamlarının kısa sürede 2-3 milyar dolarlara geleceğini, vergi dairesi kayıtlarının ilimizde olması durumunda 5 milyar dolarlara rahatlıkla ulaşabileceğini söylemek istiyorum. Balıkesir sadece bir tarım şehri değil, sanayi, turizm ve madencilik sektörlerinde gelişen bir kent konumunda” dedi.

Eskinazi; “Balıkesir Türkiye’yi Doyuran İl”



Balıkesir’i iki coğrafi bölgemize yayılan toprakları, iki denizimize olan kıyıları ve coğrafi işaret aldığı ya da alma çabaları süren onlarca ürünüyle mükemmel bir turizm ve gastronomi destinasyonu olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Balıkesir, binlerce yıllık tarihiyle tarih, kültür ve sanat merkezi. Gıda ürünlerinde; tam 34 farklı lezzetini coğrafi işaretle taçlandırma çabası içinde. Bazı lezzetler için coğrafi işaret alınmış, diğerlerinde de çabalar sürüyor. Özetle Balıkesir için Edremit zeytininden Ayvalık papalinasına, Susurluk ayranından Gönen pirincine, Ayvalık zeytinyağından Balıkesir kaymaklısına 10’larca lezzetle “Türkiye’yi Doyuran İl” diye konuştu.

Balıkesir 10 numara bir kent

Balıkesir’in 2021 yılında 794 milyon dolar olan ihracatını yüzde 18’lik artışla, 934 milyon dolara taşıdığını aktaran Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Balıkesir’in ithalatı ise; 613 milyon dolarda kaldı. Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 152’ye ulaştı. Balıkesirli ihracatçılarımıza uygun bir zemin sunabildiğimiz takdirde, Cumhuriyetimiz 100. Yıldönümünde ihracatta 1 milyar dolar barajını aşacaklarına tüm kalbimle inanıyorum.”

“Balıkesir, 5 tanesi faaliyette olan 8 Organize Sanayi Bölgesiyle sanayi kimliği öne çıkan bir kentimiz” tespitinde bulunan Eskinazi, “Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde 152 firmamız faaliyet gösteriyor. Balıkesir OSB’de tam 17 bin kişi istihdam ediliyor. İstihdam rakamı 8 yıl sonunda 40 bine ulaşacak. Balıkesir gastronomisiyle, turizmiyle, tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, madenciliğiyle, ihracatıyla en önemlisi başarılı ve konuksever insanlarıyla adeta 10 parmağında 10 marifet olan, sadece plaka numarasıyla değil, her yönünde 10 numara bir kent” şeklinde konuştu.

2022 yılında Balıkesir’in ihracatına 494 firmanın katkı sağladığı bilgisini veren Eskinazi, Balıkesir’in, 2022 yılında 88 yeni ihracatçı firma kazandığını, bu firmaların Balıkesir’in ihracatından 11 milyon dolarlık ihracatından pay aldığını aktardı.



Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için ihracatçıların finansmana erişimdeki sorunların giderilmesi gereğine vurgu yapan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “İhracatçılar olarak yüksek enflasyon ve düşük döviz kurundan dolayı büyük sorunlar yaşıyoruz. Mevcut döviz kuru enflasyonla mücadelede Hükümetimize bir başarı kazandırmazken, biz ihracatçıların da rekabetçiliğinin önünde büyük bir set oluşturuyor. Özetle, hepimiz kaybediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati ile geçen hafta yaptığımız toplantının hemen ardından; Merkez Bankası ihracatçılarımızın yurtdışından getirdikleri dövizleri satın alırken döviz kuruna yüzde 2 fark verme kararı aldı. Bu karar olumlu bir adım ancak bizim ihtiyacımızın çok uzağında. Yüksek enflasyonla sorunlarımıza şifa bulamayız. Enflasyonu kontrol altına alana kadar çare olarak enflasyon muhasebesinin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İhracatçılarımızın finansmana erişimlerindeki sorunlar giderilmeli. Enerji fiyatlarında Şubat başında yapılan indirimlere rağmen mevcut enerji maliyetleriyle rakiplerimizle rekabet etme şansımız yok. Enerji fiyatlarında daha büyük indirimlerin hızlıca yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Yarış; “Balıkesir ihracat çeşitliliği zengin bir il”

Balıkesir’in en çok ihracat gerçekleştirdiği üç ülkenin Irak ABD ve Almanya olduğunu paylaşan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir’den en çok ihracat yapan sektörlerin ise; su ürünleri ve hayvansal mamüller, elektrik ve elektronik, otomotiv endüstrisi sektörleri olduğunu kaydetti.

Balıkesir sanayisini oluşturan firmaların yüzde 35’e yakınının tarıma dayalı firmalardan oluştuğu bilgisini veren Yarış, “Ödül alacak 5 firmaya baktığımızda sektörel olarak sentetik çuval, sert metal uç imalatı, ağaç kaplama, mermer ve zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan firmalarda oluşmaktadır. Bu da ilimizin ihracat yönünden çeşitliliğini göstermektedir” dedi.

“2022 yılını ihracatçı firmalar olarak değerlendirdiğimizde yaşadığımız sıkıntılardan size kısaca bahsetmek istiyorum” diyen Yarış, sözlerini şöyle tamamladı; “Yüksek enflasyon ve finansmana erişimde yaşanılan sıkıntıların yanı sıra; elektrik, doğalgaz, işçilik maliyetlerimizde de büyük bir artış gerçekleşti. Bu artışı ürün maliyetimize yansıtamadığımız gibi rekabetçi olmayan kur sebebiyle ihracatçı firmalarımız sıkıntı yaşamaya başladılar. Özellikle tekstil sektöründe üretim yapan firmalar mağduriyet yaşadıklarını her platformda dile getirdiler. Bildiğiniz üzere ihracatımızın büyük bir çoğunluğu Euro bölgesine gerçekleştirmekteyiz. Geçtiğimiz aylarda paritenin eşitlenmesi bizleri daha fazla sıkıntıya sokmaktaydı. Ancak aralık ayı ile beraber yaklaşık 1,07 seviyesine gelen parite, ihracatçılarımıza bir nebze nefes alma imkânı sağlamış bulunmaktadır. Yine 2022 yılında ihracat bedellerinin yüzde 40 oranında bozdurulma zorunluluğu, özellikle ithal girdisi olan ve döviz borcu olan firmalar için büyük sıkıntılar yaratmış bulunmaktadır. Ayrıca 2022 yılında başlayan ve hali hazırda devam Rusya-Ukrayna savaşı, küresel piyasalarda endişe yaratmaya devam etmektedir. 2023 Yılının ilk çeyreğinde yapılacak EYT düzenlemesi ve asgari ücrette yapılan artış ile seçim ekonomisinin yansımaları, fiyatları tekrar yukarı çekme ihtimalini bulundurmaktadır. Piyasalarda güvenin yeniden sağlanması için enflasyon cari açık ve büyüme dengesinin kurulması, faiz ve kur enstrümanlarının etkin şekilde yönetildiği politikalara ihtiyaç vardır.”



Timurhan: “İhracata 45 milyar dolar destek sağladık”

Dış ticaret fazlası veren bir Türkiye hedefiyle Türk ihracatçısına nakdi kredi ve alacak sigortası hizmetleri sunduklarını belirten Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan, 2022 yılı sonu itibariyle ihracatçılara 19,6 milyar dolar kredi desteği sağladıklarını vurguladı. Timurhan, “2022 yılı sonunda ihracatçıların sigortalanan alacak tutarı 25,4 milyar dolardır. 2022 yılında ihracata 45 milyar dolarlık destek sağladık” şeklinde konuştu.

“Balıkesir İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde EİB üyeleri arasında birinci olan İşbir Sentetik’in ödülünü İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe’ye Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak takdim etti.

EİB üyeleri arasında Balıkesir’den en çok ihracat yapan ikinci firma olan Simtek İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin ödülünü Genel Müdürü Nebahat Balta, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ikilisinin elinden aldı.

Balıkesir’de EİB üyeleri arasında ihracat üçüncüsü olan Milano Ağaç Kaplama Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Barış Sağlam’a Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi verdiler.

D-Stil Mermer Dış Ticaret İç Mimarlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. EİB üyeleri arasında Balıkesir’den en çok ihracat yapan 4. Firma oldu. Firmanın ödülünü EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin’in elinden almak için Genel Müdür Dilek Akbarpour Karaoğlan ödül törenine katıldı.

Balıkesir ihracat şampiyonlarında beşinci basamağın sahibi Kozaklı Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi oldu. Firmanın Satış-Pazarlama Müdürü Sayın Halil Can’a ödülünü Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ikilisi takdim etti.

Ekonomi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan’ın moderatörlük yaptığı panelde, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Genel Koordinatör Vahap Munyar ve Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Türkiye ve dünya ekonomisindeki güncel gelişmelerle ilgili görüşlerini Balıkesir iş insanlarıyla paylaştılar.