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Bardak tabak indirimini duyan koronavirüsü unuttu

Koronavirüse karşı alınan yoğun önlemler, tabak, bardak, çatal, kaşık indirimine kurban edildi. Metrelerce kuyruk oluştu.

17 Mart 2021 Çarşamba 19:03
Bardak tabak indirimini duyan koronavirüsü unuttu

Bardak tabak indirimini duyan koronavirüsü unuttu

Yüzlerce vatandaş yeni açılan bir mağazanın züccaciye ürünlerindeki indirim haberini duyunca kuyruğa girdi. Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu mağazadaki yoğunluk sırasında yetkililerin önlem almaya çalışması müşterilerin tepkisine neden oldu.

Türkiye'de bazı bölgelerde koronavirüs vaka sayıları hızla artarken, Erzurum'da şaşırtan görüntüler kaydedildi. Kentte bir züccaciye mağazasında, ürünlerde indirim yapıldığı duyurulunca iş yerinin önünde kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalık, saatlerce iş yerinin açılmasını bekledi. İş yeri çalışanları, kalabalığı görünce polisten yardım istedi.

Merkez Yakutiye ilçesinde 3 katlı züccaciye mağazasının sosyal medya hesabında, ürünlerin yarı fiyatına satılacağı duyuruldu. Koronavirüs vaka sayılarının bazı bölgelerde artmasına rağmen sabah erken saatlerde iş yeri önünde çoğu kadın onlarca kişi toplandı.

Edinilen bilgilere göre, sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalık, saatlerce mağazaya girmek için bekledi. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, polisten destek istedi. Polisler, giriş ve çıkışlarda bekleyip, mağazaya giren kişi sayısını kontrol etti.

Ancak kalabalığın mağazaya giriş için ısrar etmesi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza önünde oluşan uzun kuyruğu gören bazı kişiler de sırada bekleyenlere tepki gösterdi.

İş yeri müdürü Murat Yazıcı, "İçeri ekiplerin eşliğinde 10- 20 kişi alıyoruz. Herkese yetecek kadar kampanyalı ürünler var. Koronavirüs var, evet biliyoruz ancak her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Kuyrukta bekleyen kadınlardan Sevgi Gül ise "Kendimizi koruyarak geldik. İçeride ev eşyaları var. Tabi ki sağlık önemli ama açık havadayız, ona göre buradayız. Bu kadar kalabalık olduğunu bilseydim hayatta gelmezdim. Çok beklediğim için gidemiyorum. Neredeyse 2 saattir bekliyorum. Virüs sadece burada yok her yerde var. İçeride indirim var" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Indirim
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