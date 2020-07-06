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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ASAŞ urünleri tercih edildi

Türkiye'nin En Büyük 3. Sağlık Yatırımı, Dünyanın İse En Büyük Hastane Projeleri Arasında Bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ASAŞ Ürünleri Tercih Edildi

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:26
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ASAŞ urünleri tercih edildi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ASAŞ urünleri tercih edildi

Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ, 21 Mayıs’ta hizmete giren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi projesinin çözüm ortakları arasında yer aldı. Projeye uygun sunduğu çözümlerle sağlık yatırımlarında güçlü bir partner olan ASAŞ, yüksek ısı performansı, yoğuşmaya karşı dayanıklılık ve montaj kolaylığı gibi özellikleriyle öne çıkan ürünleriyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne değer kattı.

Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırımı, dünyanın ise en büyük hastane projelerinden olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 21 Mayıs’ta hizmete açıldı. Dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından ASAŞ ürünleri tercih edildi.

10 bloktan oluşan, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana ve 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, ASAŞ’ın yüksek ısı performansı, yoğuşmaya karşı dayanıklılık ve montaj kolaylığı gibi değerleriyle öne çıkan E50, RWT55, RWT64, RD64 ve RSK50 ürünleri tercih edildi.

ASAŞ, ayrıca proje gereksinimlerine özel olarak yeni ürünler de tasarladı. Projeye özel tasarlanan kapı kasa sistemi olan RD 64; oda kapıları ile ameliyathane, röntgen bölümü gibi özel bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanıp üretimi yapıldı. Projede dekoratif görüntü ve yüksek performans avantajının yanında maliyet avantajı da sunan E50 Silikon Cephe Sistemi; yüksek ısı performansı, üretim ve montaj kolaylığı ile fark yaratan RSK 50 yeni jenerasyon ışıklık sistemi; yüksek ısı yalıtım değerine sahip, dekoratif ve fiyatıyla da avantaj sağlayan bir ürün olan RWT 64 doğrama sistemi kullanıldı.

“Sağlık yatırımlarında güçlü bir partneriz”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan ASAŞ Alüminyum Mimari Sistemler Satış Direktörü Hakan Okur, şunları söyledi: “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi değerli projelerde ürünlerimizle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de sağlık yatırımlarında güçlü bir partner konumundayız. Felsefemiz, bir çözüm ortağı olarak kendimizi konumlandırarak projeye değer katacak en uygun sistemi sunmak. Bu bağlamda üretim konusundaki bilgi birikimimizi tasarım gücümüzle birleştirerek projeler için en uygun sistemi hızlı ve güvenilir bir şekilde sunuyoruz. Ayrıca ürünlerimizin yönetmeliklerin belirlediği mimari sistem standartlarına uygunluğunu belgelemek için su direnci, hava direnci ve rüzgar direnci testlerini yaptırarak, tüm sistemlerimiz için akreditasyon çalışmalarını yapıyoruz. Tıpkı tüm yeni sağlık tesislerimiz gibi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

ASAŞ Alüminyum Mimari Sistemler Satış Direktörü Hakan Okur

Türkiye’nin dört bir köşesinde ASAŞ imzası

ASAŞ, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinde hayata geçirilen en önemli sağlık yatırımlarında da çözüm ortağı oldu. Yozgat, Adana, Elazığ ve Bursa Entegre Sağlık Kampusları, Uşak, Tokat, Bilkent, Tekirdağ ve Kayseri Şehir Hastaneleri ile IPKB Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ASAŞ ürünleri kullanıldı. Yozgat, Adana ve Elazığ’da E50, R50 ve RWT55, Bursa Entegre Sağlık Kampusu Uşak Şehir Hastanesi R50 ve RWT55 tercih edildi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde RWT64 ürünü kullanılırken, ASAŞ Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde Naturalbond 50+50 A2, Bilkent Şehir Hastanesi’nde Naturalbond 40+40 ürünleriyle yer aldı. Tokat Şehir Hastanesi’nde kullanılan R50-RWT55 Naturalbond 50+50 A2 yanmaya karşı dayanıklı sınıfına ait kompozit paneller sayesinde binaların yangına karşı dayanımı da desteklendi. Sağlık binaları kategorisinde Gold LEED sertifikasına sahip IPKB Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise ASAŞ’ın E50 ürünü kullanıldı.

ASAŞ Hakkında

1990 yılında kurulan ASAŞ, bugün Akyazı, Sakarya bölgesinde yer alan son teknoloji ile donatılmış 5 üretim tesisi ve 2400’den fazla çalışanıyla Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Sektörün bakanlık onaylı ilk Ar-Ge merkezine de sahip olan ASAŞ, üretim alanındaki tecrübesini tasarım ve Ür-Ge çalışmalarıyla sürekli geliştirerek sektöre birçok sektör için yenilikçi ürünler sunuyor. ASAŞ, alüminyum profil, kompozit panel, alüminyum yassı mamul, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum bayrak ve aydınlatma direkleri, alüminyum kapı, pencere ve giydirme cephe sistemleri, panjur sistemleri, garaj kapıları ve motor kontrol sistemleri alanında zengin bir ürün yelpazesine sahip. Bugün 80’i aşkın ülkeye ihracat yapan ve kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren ASAŞ, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 listesinde de 62’inci sırada yer alıyor.

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